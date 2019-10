Ibrahima Sacko de CPUG à propos des députés de l’opposition : ‘’ils ne servaient à rien’’

La décision des députés de l’opposition de suspendre leur participation aux travaux de l’Assemblée nationale pour protester contre un projet de nouvelle Constitution n’enchante pas Ibrahima Sacko. Le leader de CPUG (Changement, Progrès, Unité pour la Guinée), a déclaré vendredi que la démission ou pas de ces députés n’a aucune utilité pour le pays. Car, dit-il, depuis qu’ils ont siégé ils n’ont rien fait pour le pays.

‘’Ces députés-là ont toujours siégé à l’Assemblée Nationale, mais dites-moi qu’est-ce qu’ils ont fait pour la Guinée ? Qu’est-ce qu’ils ont voté comme loi pour qu’on ait des routes ? Qu’est-ce qu’ils ont voté comme loi pour qu’on ait des écoles ? Qu’est-ce qu’ils ont voté pour que Donka, Ignace Deen et ailleurs soient des hôpitaux dignes de ce nom ? Qu’est-ce qu’ils ont fait pour que l’état des routes soient aujourd’hui à des états praticables ? Je veux dire cette mascarade de démocratie moi je ne suis pas là-dedans. Qu’ils démissionnent ou qu’ils ne démissionnent pas, ils n’ont aucune utilité pour le pays depuis des années. Le rôle d’un député c’est d’aider le pouvoir à aller de l’avant. En aidant le pouvoir à aller de l’avant on aide la population guinéenne. Mais quand je vois le cas de ces députés-là, ils n’ont absolument rien fait pendant 10 ans, ils n’ont pas aidé le Professeur Alpha Condé à ce qu’il trouve tout ce qui est bon pour la Guinée. Donc à partir de là moi ça me passe dessus leur volonté, leur pensée de ne plus siéger à l’Assemblée Nationale. De toute façon, ils ne servaient à rien qu’à prendre l’argent des Guinéens. S’ils étaient sincères, ils étaient honnêtes et ils étaient pour la Guinée ils auraient dû démissionner depuis le mois de février 2019. On est à combien de mois de cela ? La démocratie c’est aussi la sincérité, la démocratie c’est aussi la vérité, la démocratie c’est vouloir le bien-être de sa population. Ces députés-là n’ont jamais voulu le bien de la population guinéenne, tout ce qu’ils veulent c’est pour leur propre bien. Ce que moi je trouve intolérable, ce que je trouve inacceptable c’est pourquoi les Guinéens doivent balayer tous ces politiciens qui sont en Guinée depuis 10, 20, 30, 40 ans, qui veulent rester après 2020, que ça soit l’opposition ou la mouvance, je parle d’un certain nombre d’individus. Ils doivent changer pour que la Guinée aille mieux, les Guinéens doivent se battre pour que la Guinée aille mieux et la seule façon pour que ça aille mieux c’est que c’est de se débarrasser de tous ces hommes qui n’ont rien fait pour la Guinée depuis plusieurs années », réclame-t-il avec insistance.

Maciré CAMARA