Ibrahima Sory Camara de l’UFDG sort de prison

Le propagandiste de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Ibrahima Sory Camara (au centre sur la photo avec ses avocats) est sorti jeudi de prison après six mois d’emprisonnement ferme. Poursuivi pour ‘’diffamation, injures et outrages à l’encontre du Chef de l’Etat’, ce jeune de Dabondy, un quartier de la banlieue de Conakry avait été condamné en avril dernier en première instance à 18 mois de prison avant de voir sa peine réduite en appel à huit mois. Le prévenu avait alors présenté ses excuses au chef de l’Etat et demandé la clémence de la Cour.

Dans la vidéo incriminée qui était devenue virale sur la toile qu’il a produite et lancée sur les réseaux sociaux, le jeune Camara avait accusé le président Alpha Condé d’avoir dirigé une réunion sécrète au palais Sékhoutouréya en vue d’incendier les marchés principaux du pays dont Madina.

Elisa CAMARA