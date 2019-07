Ibrahima Traoré tacle Paul Put : ‘’une partie de l’argent des physiothérapeutes était récupérée par le coach’’

VIDÉO. Au lendemain de l’élimination humiliante de la Guinée à la Can 2019 en Egypte, les langues se délient. Sur le site Centpourcentfoot, le capitaine du Syli National de Guinée qui avait tweeté savoir des choses a vidé son sac. Ibrahima Traoré a révélé que des physiothérapeutes sont venus le voir pour lui dire que de l’argent était versé à Paul Put qui à son tour reversait une partie à un certain Tom qui vivrait en Belgique.

» (…) J’ai vécu des choses de l’intérieur qui m’ont beaucoup déplu. En tant que capitaine, j’ai eu beaucoup d’échos qui arrivent. J’ai cette chance d’avoir suscité la confiance de personnes qui ont subi cela. Parce que c’est avéré. Il y a des physiothérapeutes qui sont venus me voir et qui m’ont dit qu’effectivement de l’argent qu’ils touchaient, ils devaient en verser une certaine partie, que c’est le coach qui récupérait cet argent et devait aussi en reverser une certaine partie à un monsieur qui s’appelle Tom [qui se trouverait en Belgique], qui n’a aucun lien avec la fédération, qui n’a aucun lien avec le Syli national et qui effectivement récupère des commissions et aussi met des pressions sur ces personnes qui ne veulent pas payer. (…) ». Regardez !!!



Mediaguinee