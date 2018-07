Immeubles de Boulbinet : les familles sommées de libérer les lieux après avoir perçu 50 millions fg chacune

Les quarante (40) familles qui habitent les deux immeubles de dix (10) étages chacun sis au quartier Boulbinet, non loin du palais Mohammed V, dans la commune de Kaloum, libéreront bientôt les lieux. Ce, après plusieurs mois de tractations avec la direction générale du Patrimoine Bâti Public qui tient toujours comme argument que les deux immeubles ne sont plus solides et ne peuvent tenir longtemps.

Selon nos informations, les familles concernées qui avaient refusé de prendre la somme 50 millions de francs guinéens par famille proposée par l’Etat à travers la direction générale du Patrimoine Bâti public avant de passer au déguerpissement au forceps auraient finalement accepté l’offre.

‘’Je vous informe que cette affaire est déjà consommée et plus tard en octobre les gens vont quitter ici. La piste que les journalistes doivent chercher à comprendre maintenant est celle qui est relative à ces questions qui sont : Quelle est l’urgence pour l’Etat de déguerpir 40 familles ? En plus de ça, pour quelle utilité ? Ils vont restaurer ou ils vont démolir pour faire un autre édifice ? Et comment tout ça là a été concocté ? Est-ce qu’il y a eu le respect de la règle sur le marché public’’, nous a confié un habitant des lieux qui a gardé l’anonymat.

Pour cet autre habitant que nous avons pu joindre au téléphone, le délai donné aux occupants par le Patrimoine bâti public est le 1er octobre prochain pour entièrement libérer les deux immeubles. ‘’Le mois d’octobre a été donné grâce à un acte qui a été pris récemment par le ministre de la Justice, Me Cheick Sako. Il est clairement mentionné dans cet acte qu’aucun citoyen ne doit être délogé en période de grandes pluies’’, dira-t-il.

Poursuivant, notre interlocuteur affirme que plusieurs familles concernées ont déjà bénéficié un accompagnement de l’Etat à hauteur de 50 millions francs guinéens par famille. ‘’Beaucoup de personnes sont informées de la situation et même moi, j’ai reçu mon chèque….’’

Dossier à suivre !

Par Youssouf Keita

+224 666 48 71 30