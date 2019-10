Important communiqué de la police nationale

Conakry, le 11 octobre 2019 – En application de la Loi L/No 009/2015/AN portant maintien de l’ordre public en République de Guinée, en son chapitre II et section II concernant le recours aux armes et moyens conventionnels ; il me revient le devoir de rappeler à l’attention de l’ensemble des services chargés du maintien et du rétablissement de l’ordre public que l’usage de toutes armes non conventionnelles est formellement interdit lors des manifestations.

Toute violation de la présente consigne entraînera son auteur devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes.

Par ailleurs, les chefs d’unité sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l’application stricte du contenu de la présente note circulaire.

Le Directeur Général

Ansoumane Camara

(Inspecteur Général de Police)