Incendie au poste d’alimentation de Kindia : les spécialistes évoquent les raisons

La ville de Kindia et ses périphéries sont en manque de courant électrique depuis 4 jours. Cette obscurité est causée par un incendie survenu dans la nuit du 11 octobre dernier. Selon nos informations, c’est le disjoncteur du tableau de moyenne tension de 15 kilovolts du poste 110 qui alimente ladite ville a été complètement endommagé.

La préfecture de Kindia a donc connue 4 jours d’obscurité suite à cet incendie survenu au poste 110 KV situé à Kaliakhory. D’après les constats, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée mais des dégâts matériels sont importants.

Interrogé, Ibrahima camara, responsable d’exploitation du poste 110 kilovolt relate les faits en ces termes: ‘’C‘est dans la nuit qu’il y a eu pluie , il y a eu une décharge atmosphérique qui a affecté la ligne de Samoreya à travers notre disjoncteur. Après il y a eu une reaction, le disjoncteur a opéré vers 4 heures du matin. L’opérateur a appelé la répartition, ils ont procédé à l’essai ça n’a pas tenue, il a fait 2 essais la nuit. Le lendemain on a considéré le départ de Samoreya comme étant un départ en défaut, on la consigné, on a remonté l’information à ceux de droit pour la répartition. Ils ont travaillé après nous avons essayé mais chaque essai peux donner un coup. Jai fait appel à Conakry, ils sont venus pour l’intervention. Nous avons essayé à nouveau de résoudre le problème qui se trouvait au niveau du point neutre, mais cela a trouvé qu’il y avait déjà un coup qui a affecté la cellule de l’intérieur. Après avoir tout réparé lors de l’essai, ça provoqué directement la flamme. Au total, six (6) cellules et un transformateur sec ont été emporté par les flammes’’, dira-t-il.

Le Directeur general de l’électricité de Guinée, Abendi Abar qui s’est rendu hier samedi sur les lieux pour s’assurer de la prise des dispositions effectuées pour la fourniture du courant électrique aux populations a parlé de nouvelles pistes.

‘’Je suis venu suite à un incident qui a été à l’origine du coupure du courant dans la ville. Donc nous avons pris des dispositions déjà dès le matin a savoir le remplacement de ses cellules, donc nous allons asseminer notre magasin de Hamdallaye à Conakry ici. Ensuite, sur le plan operation, nous avons créé des dispositions pour assurer une bonne partie de secours de la ville à partir de la ligne qui est issue du central de DONKEYA. Cette ligne nous permettra de couvrir une bonne moitiée de la ville et d’assurer au-moins 50% de la desserte pour l’ensemble de ville de Kindia et ensuite, nous sommes en train de programmer une planification du secours qu’on peut assurer dans l’attente de changer et mettre de cellules neuves que nous avons dans nos magasins, a-t-il rassuré.

A noter que l’intervention des sapeurs-pompiers a été cruciale même si une grande partie de la ville de Kindia reste toujours dans le noir.

