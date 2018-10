Inculpation de Mohamed Touré aux USA : Alpha Condé reprouve la méthode d’un Américain venu en Guinée qui a fait un rapport ‘’totalement faux’’

Le président Alpha Condé est très amer de la tournure que prend le dossier de Mohamed, fils du père fondateur de la Nation guinéenne Ahmed Sékou Touré et épouse inculpés aux Etats-Unis pour travail forcé. Il l’a fait savoir mardi face aux journalistes dans l’émission ‘’Guinée Actu’’ de la RTG. Le chef de l’Etat qui dit suivre de très près cette affaire a déclaré que son ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger va convoquer le chargé d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée parce qu’un Américain est venu en Guinée sans consulter ni le gouvernement ni le ministre et est allé interroger la famille de la fille accusatrice et celle de Cross.

J’ai demandé, assure-t-il, à mon ambassadeur à Washington de suivre de près, de collaborer avec les avocats de Mohamed [secrétaire général du PDG-RDA] que je considère comme mon petit-frère. Il y a un évènement malheureux. Le ministre va convoquer le chargé d’affaires américain.

Parce que, à l’en croire, il y a un américain qui est venu ici sans consulter le gouvernement, sans consulter le ministre de la justice. Il est venu pour interroger la famille de la fille, ils sont allés voir la famille de Cross [Madina Corniche]. Ce qui est totalement illégal. Donc, ils ont fait un rapport qui est totalement faux, parce que personne ne savait qu’il était là. C’est une dame, une certaine Diaby qui travaille à l’Ambassade (des Etats-Unis (à Conakry) qui l’accompagnait. Nous allons demander des explications au chargé d’affaires.

Poursuivant, il indique qu’ « il est de mon devoir de défendre les Guinéens partout où ils sont quand ils sont victimes. Pas qu’ils soient fils de président ou pas, même si c’est le fils du dernier des paysans. Le gouvernement guinéen va d’abord rétablir la vérité sur ce monsieur qui est venu qui n’a jamais vu le gouvernement ni aucune autorité pour protester. Ensuite l’ambassade va continuer à suivre [l’affaire] ».

Accusés d’avoir réduit en esclavage une jeune femme pendant 16 ans, Mohamed Touré et son épouse ont été arrêtés en avril dernier au Texas.

Mamadou Savané