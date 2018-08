Inde : une chèvre enceinte volée puis violée par huit hommes

La chèvre était enceinte de petits au moment du drame. Elle est morte à la suite des violences qu’elle a subies.

C’est un fait divers des plus morbides qui s’est déroulé en Inde, dans la nuit du 25 juillet dernier. Dans le village de Nuh, à quelques kilomètres au sud de New Delhi, huit hommes sont recherchés pour avoir violé une chèvre pleine, rapporte Eenadu India.

Après avoir dérobé l’animal, les huit hommes l’ont frappé. C’est Aslu, le propriétaire de la chèvre, a surpris les hommes en pleine agression sexuelle sur son animal. Après avoir fui, il a alors tenté de soigner sa chèvre, qui était enceinte de petits. Mais l’animal n’a pas survécu.

Poursuivis en vertu d’une loi indienne prohibant « les relations sexuelles contre nature« , les huit hommes sont aussi accusés d’actes de cruauté envers les animaux. « Nous avons identifié trois des huit suspects et des équipes de policiers sont lancées à leur poursuite pour les arrêter le plus rapidement possible », a déclaré à l’AFP Naazneen Bhasin, porte-parole de la police.

