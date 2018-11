Info Mediaguinee- Ousmane Gaoual devant le bureau de l’Assemblée nationale, mardi

L’affaire Albert Damantang Camara contre Ousmane Gaoual Diallo est loin de se refermer. Selon une source généralement bien informée, le député Ousmane Gaoual Diallo -par ailleurs coordinateur par intérim de la cellule de communication de l’UFDG- sera devant le bureau de l’Assemblée nationale, mardi prochain.

« (…) Dans cette crise, il y a ceux qui réfléchissent dans les bureaux, qui donnent la stratégie à mettre en application. Parmi eux, il y a messieurs Kiridi Bangoura, Damantang Albert Camara, Souleymane Keïta, conseiller du président Alpha Condé, Souleymane Traoré et tant d’autres. Ce sont les personnes qui réfléchissent, qui écrivent et qui donnent les méthodes par lesquelles il faut réprimer et enraciner la Guinée dans la dictature », avait déclaré à l’assemblée générale du principal parti de l’opposition M. Gaoual Diallo.

Non content de cette sortie, le ministre Damantang avait alors saisi l’Agence judiciaire de l’Etat pour enclencher la procédure qui sied.

Focus de Mediaguinee