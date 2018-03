Inhumation du jeune Aboubacar Sidy Diallo : l’opposition invite à une journée de prières et de recueillement, ce lundi

Dans un communiqué transmis samedi à Mediaguinee par Dr Faya Lansana Millimouno du BL, l’opposition guinéenne invite « toutes les personnes éprises de paix, de justice et de liberté à se joindre à eux pour accompagner à sa dernière demeure Monsieur Aboubacar Sidy DIALLO et à faire de ce lundi 5 mars une journée de prières et de recueillement pour le repos de l’âme de 90 victimes des manifestations politiques et syndicales »…

COMMUNIQUE DE L’OPPOSITION GUINÉENNE

Les partis politiques de l’opposition guinéenne condamnent fermement l’assassinat crapuleux de Monsieur Aboubacar Sidy DIALLO. Ce crapuleux crime a été commis le lundi 26 février 2018, par les forces de l’ordre.

Les membres des Partis Politiques de l’Opposition s’inclinent devant la mémoire de la victime. Ils présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et à l’ensemble du peuple de Guinée.

Les partis politiques de l’opposition guinéenne ont décidé d’accompagner Monsieur DIALLO à sa dernière demeure ce lundi 05 Mars 2018, à partir de 10h. Le Cortège funèbre partira d’Ignace Deen à 10 heures pour le Cimetière des Martyrs de Bambéto, en passant par Donka, Dixinn, Belle Vue, Hamdallaye et la mosquée de Bambeto, où une prière sera dite avant l’inhumation.

Les partis politiques de l’opposition guinéenne invitent toutes les personnes éprises de paix, de justice et de liberté à se joindre à eux pour accompagner à sa dernière demeure Monsieur Aboubacar Sidy DIALLO et à faire de ce lundi 5 mars une journée de prières et de recueillement pour le repos de l’âme de 90 victimes des manifestations politiques et syndicales.

Les partis politiques de l’opposition guinéenne exigent :

-l’ouverture d’une enquête indépendante et crédible pour faire toute la ​lumière sur cet assassinat crapuleux ;

-l’arrestation et la traduction en justice des coupables et de leurs complices.

Fait à Conakry, le 3 mars 2018

L’opposition

