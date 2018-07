Inondation à Kindia : plusieurs habitations envahies, la circulation paralysée, l’abattoir impraticable

Plusieurs habitations de certains quartiers situées le long des marigots à Kindia ont été inondées dans la nuit du jeudi à vendredi. Les ordures déposées dans le lit de ces différents marigots sur fond d’indifférence des autorités administratives seraient la cause de cette inondation, a-t-on constaté sur place.

Traversés par trois grands cours d’eaux à savoir Wawa, Takhou et Coucou, plusieurs quartiers de la cité des agrumes ont été ont les pieds dans l’eau suite à une forte pluie qui s’est abattue sur la préfecture de Kindia. A commencer par le quartier Solia, en passant par la Banlieue, Cacia jusqu’à l’Abattoir sans oublier celui de Wondy, c’était un véritable calvaire pour les habitants qui ont passé leur journée à vider l’eau dans les concessions.

Résidant dans une grande cour envahie par l’eau, le chef du quartier de la Banlieue Elhadj Aly Savané a déclaré que « c’était la nuit de jeudi que tout a commencé ». « On dormait paisiblement lorsque l’eau est entrée dans la cour. On a réveillé les enfants pour des dispositions. L’eau avait rempli le marigot ainsi que les différents caniveaux et ça a commencé à envahir les différentes maisons qui se trouvent très près du marigot. On pensait s’en sortir la nuit mais la pluie de cette matinée a augmenté la pression et l’eau a pris la direction des différentes chambres. Les fauteuils, les bibliothèques, les lits ont été tous mouillés par cette eau sale et depuis hier jusqu’à maintenant nous n’arrivions pas à dégager l’eau dans nos différentes chambres », a ajouté le responsable de la Banlieue.

Devant cette situation compliquée, le chef du quartier de la Banlieue a jeté l’anathème sur les riverains qui jettent les ordures dans les marigots.

« Nous on n’a pas où aller si ce n’est dans ces maisons. Les autorités ne peuvent pas nous construire d’autres habitations mais elles peuvent nous aider à empêcher les riverains et autres personnes à jeter les ordures dans le lit de ces cours d’eaux, l’eau n’a plus d’issue quand il pleut abondamment et on sait tous si l’eau est bloquée elle se fraye son propre chemin. Voilà donc pourquoi l’eau est dans les maisons de Cacia et Banlieue. Donc les autorités n’ont qu’à dire aux populations que ces cours d’eau ne sont pas des dépotoirs d’ordures », lance-t-il non sans colère.

Cette inondation n’a point épargné la circulation dans la ville de Kindia. Même l’abattoir en a aussi payé les frais. Au quartier Wondy, particulièrement au pont Gbély, sur nationale no 1, tout est eau. C’est la croix et la bannière pour les usagers de la route de traverser. Les engins lourds sont stationnés, en entendant la baisse de la pression de l’eau. Seuls les motards et certains véhicules réussissent à se tirer de ce calvaire.

Aussi faut-il noter que les autorités en charge des infrastructures routières qui se trouvaient sur les lieux n’ont accepté de parler à la presse. Dans leurs échanges, elles ont pointé un doigt accusateur sur les responsables des travaux publics qui, à leurs yeux, n’ont pas bien fait ledit pont.

Aboubacar Dramé, correspondant à Kindia