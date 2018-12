Insécurité : ‘’des diplomates nous ont dit que si ça continue, ils vont déménager en Côte d’Ivoire ou ailleurs’’ (ministre Keira)

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile n’est pas prêt à lever les postes d’appui (PA) installés le long de la route Le Prince.

Alpha Ibrahima Keïra qui répondait ce vendredi 7 décembre aux questions des députés, a précisé qu’il sera intransigeant tant qu’il y aura l’insécurité, tout en expliquant qu’avant l’installation de ces PA, des diplomates avaient menacé de plier bagages.

« Avant l’installation des PA, il n’y a pas de jour où je ne recevais pas des alertes multiples pour me dire qu’à Bambéto ou à Cosa, c’est impossible de passer. Des diplomates sont venus nous voir pour dire que si ça continue comme ça, ils vont déménager en Côte d’Ivoire ou ailleurs et déplacer leurs ambassades de notre pays », a dit le ministre de la sécurité et de la protection civile.

« Nous faisons face à une situation exceptionnelle. Et face à toute situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Espérons que ça ne dure pas et que la paix et la stabilité reviennent. Mais tant qu’il y aura de l’insécurité on sera intransigeant et on appliquera la loi dans toute sa rigueur », a-t-il ajouté devant les élus du peuple.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39