Insolite : à Dalein, un chien se heurte à un fusil qui se déclenche, son maître grièvement blessé au thorax

Dans la nuit du vendredi à samedi, un jeune âgé d’une vingtaine d’années a été atteint d’une balle dans le thorax. Le drame s’est produit dans le district de Konsa, sous-préfecture de Dalein, située à une trentaine de kilomètre de Labé-ville, au Foutah Djallon. Le père de la victime a indiqué à Mediaguinee que son fils Abdoulaye Djibril Diallo a été victime du déclenchement du fusil de chasse causé par son propre chien lorsque son jeune frère donnait à manger à l’animal.

« C’est mon fils qui a été la victime de l’incident. C’est n’est ni moi ni lui ni quelqu’un d’autre qui est l’auteur de cet accident. Il a pris le fusil lui-même, accompagné de son jeune frère et son chien pour aller faire la chasse. Après une longue promenade dans la brousse, ils sont revenus tard la nuit, très fatigués à la maison et affaiblis puisqu’ils n’ont rien mangé la journée. Ils ont été servis à manger. Mais comme le chien était à côté, son jeune frère a mis du riz au chien. C’est en allant prendre sa part que le canidé s’est heurté contre le fusil qui s’est déclenché et ses balles ont atteint mon fils. Je ne croyais même pas qu’à l’heure actuelle il serait en vie. J’étais même opposé qu’on l’amène à l’hôpital parce que pour moi il allait mourir sur le champ. Heureusement, il est toujours en vie », explique Souleymane Diallo, père de la victime.

Transporté d’urgence à l’hôpital régional de Labé, Abdoulaye Djibril Diallo a été reçu par le Dr Kourouma, en service à la Traumatologie. Interrogé sur l’état de santé de son patient, le médecin confie qu’il est un peu critique, mais sa vie n’est pas en danger.

« Dans la nuit du vendredi, l’équipe de garde a reçu un jeune qui avait une large plaie au niveau du thorax, surtout le mi-thorax gauche qui était très large par arme à feu. Et c’était une plaie qui saignait beaucoup, elle était très hémorragique. Aussitôt arrivé, nous l’avons admis au bloc pour maîtriser le saignement. Il a été opéré. Ce matin, même si le danger est là mais son état de santé est stable pour le moment. C’est un maître coranique, il vient de Dalein », ajoute le médecin.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83

