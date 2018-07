Installation des conseils communaux : ‘’à Kindia, nous ne sommes pas d’accord’’ (Abdoulaye Bah)

Après l’annonce du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, général Bouréma Condé relative à la mise en place des conseils communaux et de leurs exécutifs dans les 330 circonscriptions dans lesquelles, il n’y a pas de contentieux, place aux commentaires dans le pays.

Cette décision écartant les communes qui ont connu des problèmes électoraux est mal partagée par l’ancien président de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Bah. Kindia étant l’une des 12 circonscriptions qui ont enregistré des contentieux électoraux n’aura pas ses conseillers communaux et leurs exécutifs installés.

Selon lui (Abdoulaye Bah), cette décision n’est pas correcte. ‘’Cette décision, nous la partageons pas du tout pour la simple raison que nous pensons qu’on a été bernés, manipulés et trompés par le gouvernement guinéen. On ne peut pas installer les conseils communaux issus des élections alors qu’il y a un problème politique dû à un vol politique avéré avec des preuves tangibles. On doit installer les conseils communaux en même temps dans toutes les communes puisque la loi est claire. Les élections ont lieu à la même date, l’installation a eu lieu à la même date et les prochaines élections auront lieu également à la même date. A Kindia, nous ne sommes pas d’accord. A l’UFDG non plus et je pense que chacun sera témoin des conséquences’’, dira-t-il.

D’après le ministre Bouréma Condé, cette mise en place est imminente car, dira-t-il, l’apathie caractérise l’administration et les fiscalités communales peinent à être mobilisées. Une démarche que censure l’ex-patron de la commune de Kindia.

‘’Cette avancée n’est pas une évidence, c’est un prétexte, une fuite en avant. Il aurait plutôt eu le courage moral de nous aider à mettre la main sur les voleurs politiques en Guinée, des fonctionnaires au plus haut niveau envoyés comme présidents des CACV qui reçoivent de l’argent des dignitaires de régime et qui volent pour le compte d’un parti politique appelé le RPG. Prétexter qu’il y a les mines et les fiscalités, tout cela c’est de mettre la charrue avant les bœufs. D’abord, nettoyez votre pays de voleurs et vous aurez toutes les recettes des mines et vous aurez des fonctionnaires et politiciens fiables et valables et enfin vous aurez les ressources de la Guinée’’, ajoute-t-il.

S’exprimant sur l’état actuel de Kindia, il a précisé : ‘’l’état actuel de Kindia est catastrophique, c’est les politiciens qui gouvernent, les fonctionnaires sont des exécutants, des avancées politiques. Depuis que j’ai quitté à la commune, Kindia est devenu anarchique, toutes les artères qu’on avait réussi à dégager sont aujourd’hui anarchiques, la circulation est devenue dangereuse, désagréable et invivable, les ordures sont revenus alors que Kindia était la ville la plus propre de la Guinée, selon la coopération technique belge (CTB), Guinée 44 et enfin par l’Union européenne. Il faut que le gouvernement accepte d’écouter les gens qui disent dans telle partie de la Guinée il y a un problème et surtout de mettre les gens qui sont élus par le peuple, le suffrage universel direct secret et sacré, c’est la démocratie.’’

A noter qu’aucune date n’a été indiquée pour la mise en place de ces conseils communaux et leurs exécutifs.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia