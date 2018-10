Installation des exécutifs communaux : l’opposition rejette plusieurs communes et annonce une ville morte

La crise post-électorale née des communales du 4 février 2018 est loi de connaitre son épilogue. Ce mercredi 10 octobre, l’opposition Républicaine a décidé de rejeter plusieurs exécutifs communaux déjà installés. Cellou Dalein Diallo et ses pairs dénoncent des anomalies qui ont entaché ces élections mais aussi le non-respect de la loi et des accords politiques signés le 8 août dernier pour une sortie de crise.

Pour protester contre ces exécutifs communaux, l’opposition républicaine a décidé de reprendre les manifestations qui commenceront par une ville morte le mardi 16 octobre prochain dans les cinq communes de Conakry.

« Le pouvoir n’a aucune volonté de respecter l’accord politique du 8 août, l’opposition républicaine dénonce énergiquement cette violation de la loi et des accords et a décidé de rejeter tous les exécutifs installés en violation de la loi et de l’accord politique du 8 août et exige la reprise dans les conditions prévues par la loi et de l’accord des élections dans les communes concernées. L’opposition exige du Ministère de l’administration du territoire la publication d’un calendrier, précisant les dates d’installation des exécutifs dans les communes parce qu’actuellement c’est de manière sélective qu’on décide d’installer ici ou là, même après la suspension officielle de ces opérations. Nous condamnons énergiquement les violences à Guéasso et le non-respect de l’accord politique dans cette commune où il revenait au Bloc Libéral (BL) de désigner le maire », a dénoncé le chef de file de l’opposition guinéenne, annonçant la ville morte

« Nous avons décidé pour protester contre toutes ces anomalies, d’organiser une ville morte pour interpeller le gouvernement et les autorités de ce pays, d’organiser donc une ville morte le mardi prochain dans les cinq communes de Conakry. Je dis que nous reprenons les manifestations, nous commençons par la ville morte du mardi », a-t-il annoncé .

Thierno Sadou Diallo

