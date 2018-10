Election du Maire de Kindia reportée à lundi : Abdoulaye Bah sur la corde raide ?

L’élection du maire de la commune urbaine de Kindia, initialement prévue ce dimanche aura effectivement lieu ce lundi 15 octobre dans la salle de délibérations de la mairie de Kindia à partir de 12 heures, d’après le superviseur national Mamadou Camara.

Depuis le début de l’installation des conseils communaux et leurs exécutifs dans les différentes communes rurales de Kindia, l’inquiétude s’installe autour de l’élection du maire de la commune. Tôt le matin ce dimanche au centre-ville, les portes des boutiques et magasins sont restées fermées. Militants et sympathisants de l’UFDG de Cellou Dalein Diallo ont pris la direction de la commune en scandant le nom d’Abdoulaye Bah. Ils seront finalement bloqués par les forces de l’ordre.

Cette soirée, un communiqué radiodiffusé a fixé l’élection du maire ce lundi. Elle pourrait opposer le maire sortant Abdoulaye Bah de l’UFDG à Mamadouba Bangoura de l’UDG du richissime homme d’affaires Mamadou Sylla, tous membres de l’opposition. Un duel qui s’annonce dur…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

