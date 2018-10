Installation des maires : l’opposition républicaine annonce une nouvelle marche sur l’autoroute

L’opposition vient d’annoncer une nouvelle série de manifestations pour dénoncer la manière dont les exécutifs des conseils communaux sont en train d’être installés.

Après plusieurs heures de discussion ce jeudi 25 octobre au quartier général de l’UFDG, Cellou Dalein et ses pairs ont annoncé une ville morte pour le lundi 29 ocotbre et une marche sur l’autoroute Fidel Castro, le mardi 30 octobre .

« Dans les jours qui vont suivre comme annoncé au domicile du chef de file de l’opposition, le lundi nous allons avoir une ville morte à Conakry et à l’intérieur du pays et le mardi nous allons également organiser sur le même itinéraire de l’autoroute Fidèle Castro en partant de la Tannerie jusqu’à l’esplanade du stade du 28 septembre, une autre marche pacifique. Nous espérons que ce gouvernement ne va pas récidiver dans le sens de la confiscation des droits et libertés », a annoncé Faya Milliomo tout en dénonçant les violences enregistrées lors de la marche avortée du 23 Octobre dernier .

« Nous avons déploré avant-hier 15 blessés par balles, nous avons déploré la mort d’un guinéen par balle et des dizaines d’arrestations. Et ces arrestations comme vous le savez, elles ne sont pas faites dans la rue, généralement lorsqu’une manifestation est faite, c’est l’occasion pour les policiers d’entrer dans les familles, parfois même on trouve les gens entrain de dormir, ont les réveille pour les arrêter, pour les conduire dans les commissariats parce qu’on cherche un 500 mille auprès des parents », a déploré le président du bloc libéral.

Thierno Sadou Diallo

(00224) 626 65 65 39