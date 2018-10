Election des maires : le RPG bat l’UFDG à Gaoual-ville et chez Ousmane Gaoual à Kakoni

L’installation des exécutifs des conseils communaux se poursuit dans les différentes circonscriptions du pays. Vendredi 12 octobre dernier, toutes les communes de Gaoual, en Moyenne Guinée, ont vu leurs exécutifs installés. Sans surprise, c’est l’UFDG de Cellou Dalein Diallo et le RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir) qui ont raflé toutes ces mairies de Gaoual.

L’UFDG arrive en tête par le nombre de communes mais perd la commune urbaine où le parti au pouvoir au pouvoir a gagné.

L’UFDG l’emporte donc dans les communes rurales de Kounsitel, Foulamory, Touba, Mamanta et Wédoubordou tandis que le RPG rafle la commune urbaine de Gaoual et les communes rurales de Koumbia et Kakony, localité d’origine du conseiller politique du leader principal de l’opposition Ousmane Gaoual Diallo.

Depuis le début de l’installation des exécutifs communaux, seuls le RPG arc-en-ciel et l’UFDG ont réussi à remporter les exécutifs dans les communes urbaines, l’union des forces républicaines n’a encore remporté que dans les communes rurales.

Thierno Sadou Diallo