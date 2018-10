Installations des communaux: l’UFR dénonce le non-respect des accords politiques par le RPG

L’union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré est monté samedi au créneau pour dénoncer le non-respect des accords politiques signés avec le parti au pouvoir dans certaines localités de la Basse côte.

Malgré l’accord, alliance RPG- UFDG pour prendre la mairie de Boke à l’UFR allez comprendre qq chose…. — Sidya Touré (@SidyaOfficiel) October 13, 2018

Selon le président de séance, l’honorable Ibrahima Bangoura, le RPG, avec qui, ils ont signé une alliance électorale pour les communales en Basse Guinée n’a pas tenu ses engagements vis-à-vis du contenu du document signé pour les localités comme Fria, Samayah, Boffa, etc.

» Nous avons rencontré des difficultés dans l’installation des exécutifs presqu’un peu partout. Nous avons été surpris lorsque le chronogramme indiquait que l’installation des exécutifs communaux allait intervenir le 15 octobre, et que le 16 on allait faire la passation avec le RPG. Nous avons été surpris le samedi 6 octobre d’apprendre qu’il y a une délégation qui est venue pour installer l’exécutif communal de Mankountan dans Boffa. Et cela ne semblait pas se passer dans les règles qui avaient été prédéfinies entre le RPG et l’UFR dans l’accord que nous avons signé le 13 août dernier. Le même scenario s’est passé à Samaya, Fria, etc. », a expliqué l’honorable Ibrahima Bangoura.

Plus loin, de poursuivre : » vous savez, qu’en Guinée, on va de crise en crise. Et les crises se superposent aujourd’hui. Donc il faut faire très attention. Ce que nous demandons, il faut quand même savoir résoudre les crises sinon il arrivera un moment où on ne maîtrisera rien du tout« .

