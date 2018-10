Instauration de l’autorisation de voyage pour la Guinée par la RAM : le document est-il un faux ?

Depuis hier, un document attribué à la Royal Air Maroc (RAM) et signé d’un certain Aziz Cherrardi présenté comme le représentant régional de la Royal Air Maroc agite la cité. Dans ce document non encore confirmé, il est dit que Guinéens, Congolais et Gabonais désireux de se rendre au Maroc doivent impérativement avoir leur AVEM au minimum 96 heures avant leur départ vers le Maroc. Et ce, à partir du 1er novembre 2018.

Mais à y voir de près, le document pourrait ressembler à un gros Fake. Même si à l’époque de l’épidémie Ebola, une mesure similaire avait été imposée aux Guinéens. Tenez !

La correspondance en date du 30 octobre 2018 comme par magie est invisible sur la page officielle de la RAM. Mieux, à l’agence locale de la RAM à Conakry, sise à Kaloum, « on se méfie de l’info ».

« Depuis le matin, on ne cesse d’avoir des appels de partout nous informant de l’établissement de visa entre la Guinée et le Maroc. A présent, nous n’avons rien reçu comme correspondance de la part de la RAM. Donc, pour nous c’est du n’importe quoi. Si nous avons d’autres informations, nous les mettrons à la disposition de nos clients », a confié à Mediaguinee le chef d’agence.

Au Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, la réponse est aussi la même : « nous n’avons pas d’info là-dessus ».

« Nous vous ferons signe dès que possible s’il y a du nouveau », lâche ce proche du ministre Mamady Touré.

Autre chose qui tique tout attentif, c’est le lien introuvable (www.acces-maroc.ma) du site posé sur le document. Tenter de l’ouvrir, le web vous propose cet autre lien : www.accesmaroc.ma. Et le message qui s’affiche est simplement sidérant…

Du côté de l’Ambassade de Guinée au Maroc, l’infox a également surpris.

Mediaguinee