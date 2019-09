Investissements Miniers : la Guinée à la 17è conférence d’AFRICA DOWNUNDER en Australie

La Guinée pays minier par excellence, est convoitise par beaucoup de multinationales de par le monde depuis 2011. Cette convoitise due a un code minier attrayant et d’une transparence dans les industries extractives.

La Guinée à travers le Ministère des Mines et de la Géologie poursuit son opération séduction dans le monde, pour accélérer mais aussi diversifier le secteur extractif guinéen.

Avec les plus grandes réserves de bauxite et de fer au monde, la Guinée cherche actuellement à développer d’autres ressources comme l’uranium et le graphite par exemple pour pouvoir développer d’autres secteurs comme l’agriculture.

A cette 17ème conférence d’Africa DOWNUNER qui se tient à PERTTH en Australie, la délégation Guinéenne a participé activement aux travaux.

Devant une multitude d’investisseurs et d’opérateurs miniers, Mohamed Lamine Sy SAVANE, Directeur général du Centre de Promotion et de Développement minier (CPDM) et sa suite ont fait un brillant exposé autour du thème « La Guinée une destination minière de choix ». Il est largement revenu sur les acquis du secteur à travers l’installation de plusieurs multinationales, les facilités administratives et tant d’autres reformes comme le guichet unique et le cadastre aujourd’hui accessible partout. Le rôle du boom minier dans le financement des grands projets de développement comme la construction des routes, des infrastructures hydroélectriques et la rétrocession des 15% issus des revenus miniers au développement local piloté par l’ANAFIC (agence nationale du financement des collectivités locales) dans tout le pays.

Le chef de mission a surtout souligné le caractère hospitalier des communautés ou évoluent les différentes sociétés minières du pays incitant d’autres bailleurs à tenter l’aventure guinéenne. Des instruments de promotion du contenu local comme le FODEL(fond du développement local) qui intervient dans le développement du capital humain des services sociaux de base et l’amélioration du cadre de vie ont aussi été largement expliqués. Devant une assistance attentive.

En effet, le Gouvernement de la République de Guinée a élaboré en 2013 un Code Minier dont l’un des apports majeurs est la confirmation que les activités minières doivent permettre d’assurer des retombées plus importantes aux communautés riveraines.

Le gouvernement guinéen au delà de sa volonté de faire de notre pays a l’horizon 2023 le premier producteur de bauxite mondial, compte se servir des mines pour développer l’agriculture afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire.

Correspondance spéciale de Abdoulaye Sinkoun KABA