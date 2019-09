Ismaël Keita du PAG à la Primature : ‘’nous avons discuté du référendum et des législatives’’

Les consultations nationales des forces vives de la nation se poursuivent chez le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

Ce vendredi, le chef du gouvernement guinéen s’est entretenu avec l’ensemble des institutions patronales de la république de Guinée sur la nouvelle constitution et les élections législatives.

Au sortir de cette audience, le porte-parole de circonstance des membres du secteur privé, Ismaël Keita a indiqué : « au nom de l’ensemble des institutions patronales de notre pays, nous avons discuté avec le Premier ministre du référendum et des élections législatives. Nous avons pris acte et nous allons avoir une large concertation avec l’ensemble de nos mandants. Et nous allons avoir une réponse dans quelques jours à remettre au gouvernement ».

Elisa Camara

