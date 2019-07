Issa Camara : ‘’si j’ai eu à faire du mal à quelqu’un, pardonnez-moi’’

L’oiseau de Sankara qui a arrêté de voler dans la nuit du jeudi à vendredi dernier, a rejoint sa dernière demeure dimanche dernier au cimetière de Cameroun. Le matin, au Centre Culturel franco-guinéen (CCFG), tristesse, consternation se lisaient sur les visages de la famille, des proches, amis du défunt et personnalités du pays. Parmi eux, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, la Première dame Hadja Djénè Condé, les membres du gouvernement et hommes de culture qui ont rendu un dernier et vibrant hommage à Kerfalla Kanté, appelé affectueusement par ses fans Sankaran Könö (l’oiseau de Sankara). Le préfet de Yomou, colonel Issa Camara, ancien secrétaire d’Etat chargé des conflits sous le CNDD et ami d’enfance de l’illustre disparu, a fait un témoignage très émouvant.

‘’Au nom de toute la population de Faranah, la trahison n’est pas dans le sang des gens de Faranah. Djallonké, Sankaranka, Kouranko nous sommes des hommes de la nation. Car, le premier fondateur de la République de Guinée est de Faranah, il s’agit du feu Ahmed Sékou Touré. Voici Kerfalla, l’oiseau de Sankaran. Tu m’as laissé, tu m’as trahi. Voici une partie de mon corps qui est partie. Mais, Kerfalla tu es parti, il y a la moitié de ton corps ici. Je suis là le colonel Issa. Voici la famille de Kerfalla Kanté, nous étions à Faranah, les gens de Faranah, votre Demba est parti. C’est lui le fondateur de ‘’Deni Télé Alélé’’. Voici Kerfalla de Tindo, de Bangoroya, de Damara, de Léadoula, de Léasando, de Tiro, de Talenko, de Bagna. La Guinée a perdu une grande personnalité, Faranah a perdu mais, Issa aussi a perdu doublement. Kerfalla, tu m’as laissé dans la main de qui parmi les artistes, dis-moi ? Le peuple de Guinée, il faut que les Guinéens aiment la vérité. Si j’ai eu à faire du mal à quelqu’un, pardonnez-moi à cause de Kerfalla. A partir d’aujourd’hui, je pardonne aussi tous ceux qui m’ont fait du mal à cause de Kerfalla. C’est mon ami d’enfance. Il est né à Ouré-Kaba dans la famille de Djély Fama Kanté et ses femmes sont des témoins oculaires, elles sont là. Kerfalla n’avait pas de famille et tous les samedis, c’est lui qui rehaussait mon moral. Même quand j’ai été nommé par le président Alpha Condé pour aller, j’ai dit que je ne vais pas aller je refuse, je veux la confiance du président. Il m’a dit : ‘’Il faut aller, le président t’aime beaucoup, la Première dame t’aime beaucoup. Ce que je vais te dire Issa, tu es mon ami d’enfance, il faut aller. Tu es un Guinéen’’. Et je suis parti. La semaine passée, il m’a dit : ‘’tout ce que je te chante, c’est ça la réalité’’. C’est moi qui lui ai dit de venir à Conakry. Il n’avait pas de famille. Il avait des petits problèmes à Faranah, Cheick Oumar est témoin oculaire, Oury Sory est témoin, je sais qu’ils sont morts. On était logés à Coléah et il y a un monsieur qui s’appelait Samory qui loge à la corniche de Coléah. Un jour, on a dit d’aller saluer la famille de Samory et Kerfalla a chanté ‘’alenlé’’. Vous connaissez l’origine de cette chanson ? C’est la chanson de N’na Yansana. Quand on fait la circoncision des enfants au village, toutes les mamans vont s’assoir et tendre leurs jambes. Quand les enfants traversent, N’na Yansana disait : ‘’voici mon fils »Déni Telé ’’ qui va pour se faire circoncire et Kerfalla entendait ça. C’est pourquoi, il est le fondateur de ‘’déni Telé Alélé’’ en Guinée et sur le plan international. Si les gens sont là, on peut faire une nuit avec Kerfalla. Maintenant, nous sommes partis chez Tonton Samory, j’ai dit : ‘’aidez-moi, mon ami est là, je veux qu’il intègre un orchestre ici. Et, en ce moment, Sékou Touré venait de décéder. C’est entre 1986-87 que Kerfella est rentré à Conakry, il était célibataire et moi je n’étais pas incorporé dans l’armée. Ecoutez, c’est une belle histoire que je vous raconte. Tonton Samory a dit : ‘’la chanson de votre ami me plaît mais je vais en parler à un ami Manfila Kanté, le grand guitariste de Salif Kéita, le chef d’orchestre de Bala et ses Baladén. La semaine qui a suivi, j’étais en compagnie de Fodé Ismail Camara, Mimi Cissé, Facély Camara, Sékou Kéira et Sékou Camara, nous sommes tous partis. Directement, Kerfalla a été confié à Manfila. Les deux premiers journalistes qui ont apprécié la voix de Kerfalla au petit jardin de Coléah, ce sont Issa Condé et Jeannot Williams. Ce sont les premiers journalistes qui ont dit que c’est un jeune qui est bon. Pour que Kerfalla entre au palais du Peuple pour faire un spectacle, c’est avec Manfila et le président Facinet Touré. C’est mon histoire avec Kerfalla Kanté. »

Mohamed Cissé