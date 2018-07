Jean-Marc Grosgurin, ambassadeur de France en Guinée dans ‘’7Vérité’’ : ‘’les conditions de délivrance des visas vont s’améliorer’’ (vidéo)

Dans l’émission « 7Vérité » de Guinee7.com, l’ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Léone, Jean-Marc Grosgurin, a abordé, sans tabou, un certain nombre de sujets : la qualification de la France pour la finale du Mondial de football en Russie ; les domaines de coopération entre Paris et Conakry (la formation des forces de défense et de sécurité, les mines, les infrastructures, l’aide au développement, l’énergie, etc.) ; les conditions d’obtention de visa pour la France ; la migration légale et illégale ; la situation sociopolitique qui prévaut en Guinée sous la présidence du Professeur Alpha Condé…

7Vérité : M. l’ambassadeur, la France est en finale…

Jean-Marc Grosgurin : Oui, la France est en finale. Je crois que c’est un bel exemple de cohésion, de discipline. Donc, on les soutient jusqu’au bout. On les soutiendra jusqu’au bout. Je crois qu’ils réussiront à franchir la dernière manche, à ramener la coupe du monde à Paris.

Est-ce que vous y croyez ?

On a tous les éléments pour y croire, bien sûr. On est derrière eux. Ils sont courageux.

Vous êtes en Guinée depuis quelques années. Vous cherchez tant bien que mal à entretenir de bonnes relations de coopération entre la Guinée et votre pays…

Je suis en Guinée depuis presque deux ans. La coopération entre les deux pays est en train de se renforcer et de se diversifier. D’abord, sur le plan politique, il y a eu la visite d’Etat du Président Alpha Condé en France, à Paris, en avril 2017. Puis il a rencontré également le Président Macron en novembre 2017. Plusieurs accords ont été signés à cette occasion. Je dirais également, lors de la nomination du nouveau Premier ministre, Monsieur Kassory Fofana, le Premier ministre français, Edouard Philippe, a, dans sa lettre qu’il a adressée à son homologue guinéen, souhaité ses meilleurs vœux pour sa mission mais a confirmé que le partenariat entre la France et la Guinée est un partenariat qui se maintiendrait, privilégié et qui sera renforcé.

Les entrepreneurs français ont été appelés à venir investir en Guinée. Mais on a comme l’impression que ça ne marche pas toujours…

Il y a 145 entreprises recensées en Guinée

Je vais vous donner des exemples concrets sur la coopération d’abord. L’AFD est en train de devenir le principal opérateur de développement en Guinée. C’est bien ça. Il y a quelques années, les engagements de l’AFD, c’était autour de 10 à 15 millions d’euros par an. Aujourd’hui et depuis les accords signés en novembre dernier, c’est des engagements de 90 millions d’euros dans différents secteurs. Vous avez les secteurs de services de base, l’aide aux acteurs économiques, l’aide au développement rural et au capital humain. Ce sont des engagements importants sur une période de 2017 à 2021 qui traduisent vraiment l’engagement et le retour de la coopération française. Sur la diplomatie économique puisqu’il s’agit aussi de ça, d’abord, on a de grands groupes français qui sont présents et déjà actifs en Guinée. Maintenant, le rôle de l’ambassade, c’est aussi d’attirer les investisseurs et je dirais les PME françaises. Alors, ça passe notamment par des événements, comme par exemple les rencontres d’affaires de 2018 qui ont été organisées en avril dernier, qui ont rassemblé une centaine de chefs d’entreprises français et guinéens. Ça passe aussi par la création du CIFEG, le Club des investisseurs français en Guinée, le 28 juin dernier. Finalement, en Guinée, on était plus nombreux que prévu. Il y a 145 entreprises recensées en Guinée. D’où la nécessité de se regrouper. D’où la création du CIFEG, qui s’est lancé ici même à ma résidence le 28 juin dernier, donc il y a quelques jours, afin d’avoir une meilleure visibilité de la présence économique et commerciale française ; deuxièmement, d’être un interlocuteur privilégié du secteur privé guinéen et des autorités guinéennes ; troisièmement, d’être aussi une plate-forme d’échanges avec les investisseurs potentiels français et une plate-forme d’échanges entre les chefs d’entreprises pour justement harmoniser, échanger des informations sur les opportunités et sur les thématiques importantes comme la fiscalité, les ressources humaines, la formation, etc. Ça, ce sont des éléments concrets qui vont nous permettre d’avancer.

Je me suis entretenu avec le ministre des Travaux publics, parce qu’il y a un vrai sujet concernant les ponts. Vous avez vu les ponts qui se sont écroulés récemment. C’est un vrai sujet pour nous

Plus concrètement, on parle de MEDEF. C’est de l’argent qu’on l’on peut investir dans l’économie réelle et cela doit être visible. Ici c’est ce qu’on ne voit pas

Je crois qu’il ne faut pas seulement voir les choses par le MEDEF. Encore une fois, je vous dis que les grands groupes n’ont pas forcément besoin de la France, mais notre priorité, ce sont les PME qui sont créatrices d’emplois et qui peuvent permettre d’investir. Encore un exemple concret : à la mi-juin, nous avons posé la première pierre de NUTRICET-NUTRIGUINEE qui est une PME française basée en Normandie qui va fabriquer des produits à haute valeur nutritionnelle ; donc, pour lutter contre la malnutrition infantile et maternelle. Et ça c’est très important. Ça va être créateur d’emploi, ça va aider à restructurer la filière arachide, parce que ces produits à haute valeur nutritionnelle sont basés sur l’arachide de Guinée. D’ici un an, l’entreprise sera terminée. Et l’idée, bien sûr, c’est d’avoir ces produits pour la Guinée mais aussi pour les marchés voisins.

Vous savez, quand on parle de la France, dans un passé pas très longtemps, on savait qu’elle était aussi présente dans les mines. En Guinée, c’est un grand secteur, les mines. La Guinée est un grand producteur de la bauxite par exemple (…)

Il faut s’interroger sur le départ de certains groupes des mines. Ça fait partie de l’histoire. Moi, ce qui m’intéresse, c’est l’avenir. Il faudra peut-être s’interroger sur les raisons du départ de Pechiney. Ça fait partie de l’histoire. Mais ce qui m’intéresse maintenant, c’est l’avenir. Dans le secteur minier, la France est présente. Et je rappelle que le leader de la production de bauxite, c’est la SMB qui a 30% de capitaux français. Cette société a signé, le 14 juin 2017, un accord d’harmonisation avec AMR, qui est une société junior française avec des capitaux français. Cette société qui est leader de la production et de l’exploitation de bauxite, la France y est représentée. On peut aussi parler du BRGM, qui est en train de revenir dans le cadre d’un contrat avec la Banque mondiale, un contrat justement de faisabilité d’exploration de sites miniers. On peut aussi citer notamment l’entreprise qui a permis l’élaboration du code minier. C’est une entreprise française qui a aidé avec un financement français, la SOFRECO. On n’est pas totalement absent, au contraire, de ce secteur important dans les routes, les infrastructures SOGEA-SATOM. Ce matin (11 juillet dernier, ndlr), je me suis entretenu aussi avec le ministre des Travaux publics, parce qu’il y a un vrai sujet concernant les ponts. Vous avez vu quelques ponts qui se sont écroulés récemment. C’est un vrai sujet pour nous. J’en ai également parlé avec le président de la République, voir comment aussi la France peut aider dans ce domaine avec soit Il y a plusieurs sociétés qui sont implantées déjà ici à Conakry. Je crois qu’il y a une nécessité de communication. C’est d’ailleurs aussi l’intérêt de cette interview pour parler de la présence économique et commerciale française qui est loin d’être négligente.

Les Chinois dans les mines, ça vous effraie ou ça stimule ?

La Chine et la France ont dans le secteur minier guinéen des intérêts complémentaires

C’est à la fois stimulant mais je dirais aussi que c’est complémentaire. On vient de parler de SMB et vous savez que la SMB est un consortium sino-singapouro-guinéo-français. Quand il y a eu des soucis dans le secteur minier, je me suis entretenu avec le patron de Winning chinois, parce qu’on a des intérêts communs également pour faire avancer la Guinée dans le domaine des mines. La Chine et la France ont dans ce secteur-là des intérêts complémentaires.

A cette allure-là, quelqu’un a dit qu’il va falloir un peu apprendre le Mandarin…

Le Français a encore un bel avenir devant lui en Guinée, parce que la Guinée est un pays francophone. Et le Français est la langue officielle. Maintenant, il y a des efforts à faire sur le niveau du Français. On a des institutions : le lycée Albert Camus, l’institut français, le Centre culturel franco-guinéen qui peuvent aussi contribuer à améliorer le niveau du Français. En tout cas, je trouve ici que le Français est une langue de partage. C’est très important de continuer à le promouvoir.

La France est présente aussi dans le secteur fondamental énergétique avec Veolia. Le président Condé et son régime ont fait beaucoup d’investissements et tout cela a du mal à prendre. Pourquoi a-t-on choisi Veolia à la place de EDF qui est plus spécialisée dans ce domaine ?

Veolia est aussi, maintenant, expert et compétent dans le domaine de l’électricité et de l’énergie d’une manière générale. Il s’agit certainement de questions d’appels d’offres sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément. Je pense que là Veolia, dans EDG, est présent dans l’aspect distribution puisque c’est pour la réforme d’EDG qui en a bien besoin. Mais vous avez aussi une présence française dans d’autres secteurs, l’hydro-énergie par exemple. On oublie aussi trop souvent que Kaléta et Souapiti sont certes chinois mais je vous disais tout de suite qu’il y a une complémentarité du point de vue technique avec les Chinois. Donc, c’est très important. Les Français sont aussi présents dans l’hydro-énergie. Et là, je suis en échange avec des sociétés françaises et les autorités guinéennes. Il y a beaucoup de projets actuellement sur l’hydro-énergie et les micro-barrages pour contribuer à équilibrer le réseau et non pas seulement avoir de grands barrages comme Souapiti. Il y a plusieurs sociétés qui sont en train de se positionner sur l’énergie solaire.

A ce niveau-là, la Guinée a une grande potentialité mais la France n’est pas présente…

Pour que la Guinée soit attractive, il faudrait aussi qu’il y ait des efforts du côté de la Guinée termes de stabilité, du cadre juridique, du cadre de fiscal. Il faudrait aussi la stabilité sociopolitique d’une manière générale

Les projets sont là. Ensuite, c’est vrai que c’est toujours un peu long à se mettre en œuvre. Je dirai que pour que la Guinée soit attractive, il faudrait aussi qu’il y ait des efforts du côté de la Guinée termes de stabilité, du cadre juridique, du cadre de fiscal. Il faudrait aussi la stabilité sociopolitique d’une manière générale. C’est important pour rassurer les investisseurs. Je reviendrai sur une chose : en novembre dernier, à Paris, il y a eu une conférence dans le cadre du PNDES. Pour la première fois, la communauté internationale, bailleurs bilatéraux, multilatéraux, secteur privé se sont réunis pour accompagner les réformes structurelles que la Guinée envisage. Plus de 21 milliards de dollars d’engagements financiers. C’était en novembre dernier. Maintenant, l’important c’est de mettre tout ça en musique. De son côté, la France avait, par la voix de son ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, affirmé qu’elle s’engageait à hauteur de 501 millions d’euros. Donc, c’est très important dans ce cadre. Sur les 501 millions d’euros, 477 millions seraient mis en œuvre par l’AFD, tous outils et programmes confondus.

Ce sont des engagements, des promesses…

Ce sont des engagements à charge. Après, c’est à la Guinée de prévoir la mise en œuvre, le suivi technique, logistique, administratif et financier de tous ces projets. Les partenaires techniques et financiers sont là pour aider la Guinée. La Guinée a un potentiel formidable, des ressources naturelles incroyables, hydrologiques, solaires, agricoles, forestières, halieutiques et minières. Je pense qu’avec ce formidable potentiel, il y a la communauté internationale qui est là, qui est prête à concrétiser ses engagements, il faut aussi pour la Guinée faire les efforts nécessaires de mise en œuvre des différents projets de suivi, de stratégie à la fois politique et de suivi administratif pour aller de l’avant.

Un autre secteur dans lequel la France est présente, c’est la sécurité. La réforme au sein de ce secteur névralgique pour le citoyen lambda a du mal à prendre…

Vous savez, c’est des réformes qui se projettent sur le long terme. D’abord, il y a l’aspect sécurité. Il y a l’École nationale de Police. Et ça, c’est à mettre au bénéfice et à l’honneur du Président de la République pour avoir souhaité, après 15 ans d’absence, créer une nouvelle école de police. La France est présente dans le secteur en termes d’accompagnement pédagogique pour former les policiers et les sous-officiers. Dans le domaine de la Protection civile, on n’en parle pas beaucoup, les pompiers notamment. La France est également présente pour mettre sur pied quatre unités régionales de protection civile. C’est en cours actuellement. Dans le domaine de la Défense, nous avons également une coopération importante qui se baserait sur l’aide, l’accompagnement et le soutien aux trois armées : Terre, Air, Mer. Dans le cadre de la RSS (la Réforme du secteur de la sécurité), il y a la gendarmerie aussi. On a des coopérants conseillers du Directeur Général de la Gendarmerie. Sur tous ces aspects, il y a la formation. Surtout, il ne faut pas oublier que la Guinée s’est engagée dans le cadre de la Minusma au Nord-Mali. Donc, il y a de la formation sur le bataillon GANGAN. Il y a aussi de la formation globale : 250 officiers et sous-officiers guinéens ont été formés en 2016. En 2016 également, 1700 pompiers, policiers et gendarmes qui ont été formés par la France. Donc, c’est un début de processus de formation. On part de loin. Il y a quelques années encore, c’était une situation assez préoccupante et anarchique, mais ça prend du temps. Je pense qu’on attend de voir le fruit de cette formation et de cette coopération.

C’est important, en Guinée comme ailleurs, de ne pas sous-estimer les risques terroristes

Le terrorisme est un autre défi auquel il faut faire face en Afrique de l’Ouest. Est-ce que la France appuie la Guinée à faire face à ce fléau ?

Ok, il y a la formation globale, mais ce qui est important, c’est la formation des militaires, aussi aider à l’analyse des phénomènes que vous venez de citer, parce que dans la sous-région, comme dans le monde entier, le terrorisme appartient à l’agenda mondial. C’est une préoccupation de tous, de toutes les autorités dans tous les pays du monde. C’est important, en Guinée comme ailleurs, de ne pas sous-estimer les risques terroristes.

Les spécialistes disent qu’il faut surtout investir dans les renseignements…

Tous les secteurs de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense sont pour nous importants. En tout cas, je crois que les rapports de confiance qui existent entre les deux pays permettent de pouvoir avoir ces formations, ces conseils dans différents domaines.

Beaucoup de personnes, notamment les président africains pensent que les jeunes africains, les Guinéens partent en Europe parce que ils n’ont pas d’emploi sur place. Qu’est-ce vous faites concrètement pour la Guinée dans ce cadre ?

Chaque année, plus de 500 étudiants guinéens partent faire leurs études en France

Je crois que la réponse à l’immigration clandestine, c’est aussi le développement du pays. Les actions que j’ai décrites tout à l’heure permettent justement d’accompagner ce développement. Evidemment, c’est un long processus, c’est un processus à moyen et long terme. Mais là, il y a une urgence. On a pu remarquer qu’il y a beaucoup de migrants guinéens qui étaient partis clandestinement. Vous parliez tout à l’heure de beaucoup de présidents. Moi, je sais que le Président Alpha Condé est très soucieux de voir cette jeunesse guinéenne, qui est très dynamique, plutôt s’investir dans son pays pour le construire et le développer. Alors il y a des projets importants pour lesquels la France est partie prenante. Il y a aussi tout ce qui est migration légale. Je voudrais rappeler que le travail aussi de l’ambassade c’est d’encourager la migration légale, d’encourager la migration familiale, professionnelle, estudiantine. Chaque année, plus de 500 étudiants guinéens partent faire leurs études en France. Elle encourage aussi les diplômés de l’enseignement supérieur à développer, á construire leur pays et à s’investir dans le pays. Il y a un mouvement de la diaspora qui est très important sur lequel la Guinée doit s’investir et auquel elle doit s’intéresser davantage. C’est déjà le cas dans certains secteurs. Nous avons lancé par exemple, il y a deux ans, une plate-forme d’échanges d’information pour les étudiants ou des professionnels issus de la diaspora qui ont déjà eu la chance de se former en France, qui sont diplômés de l’enseignement supérieur et qui souhaitent revenir et qui souhaitent trouver un travail. L’idée c’est d’encourager la diaspora à revenir pour travailler, construire et développer leur pays.

Notre système de rendez-vous qui était un système gratuit sur internet avait été piraté. Nous avions quelques arnaqueurs, guinéens d’ailleurs, qui vendaient des faux rendez-vous à d’autres demandeurs de visa

Beaucoup dénoncent aussi les tracasseries au niveau de l’Ambassade de France pour avoir un visa…

Il y a beaucoup de pays où on peut dénoncer ces problèmes. Ces derniers temps, nous avons eu un problème de système de rendez-vous. Notre système de rendez-vous qui était un système gratuit sur internet avait été piraté. Nous avions quelques arnaqueurs, guinéens d’ailleurs, qui vendaient des faux rendez-vous à d’autres demandeurs de visa. Donc on a mis un terme à tout ça. Et nous avons souhaité rebâtir, avant les grands flux de l’été, avoir un système de rendez-vous plus fiable, plus sécurisé, par téléphone, pour essayer de répondre aux demandes. Alors, ce système est tout nouveau parce qu’il est entré en fonction le 5 juin dernier. Donc, on est encore un tout petit peu dans le rodage du système. Et surtout, pendant trois mois, beaucoup de Guinéens n’ont pas pu partir à cause du blocage et du piratage de l’ancien système de rendez-vous mais les choses sont en train de s’améliorer.

Mais ce système, il faut payer avant d’avoir un rendez-vous. Le call center n’est pas en Guinée…

Le réseau est fiable. Au départ, il n’y avait qu’Orange. Maintenant il y a MTN [pub gratuite]. Donc le réseau est maintenant fiable avec deux opérateurs téléphoniques. Ensuite, il y a des coûts mais le système précédent était aussi coûteux. Maintenant il est fiable, il permet aux gens de pouvoir partir. Avant que nous ne fassions ce nouveau système, les gens devaient attendre plus de trois mois. C’était vraiment inacceptable et beaucoup de gens se faisaient arnaquer. On ne pouvait que changer de système, et rapidement avant les flux de l’été. Vous avez vous-même dit que c’est un opérateur qui n’était pas en Guinée. Oui parce qu’il n’y a pas d’opérateur en Guinée pour le moment. Donc, pour l’instant, nous avons créé dans l’urgence et nous avons fait appel à une autre société de la sous-région. Et c’était important de prendre des décisions et d’agir vite pour éviter que les gens qui souhaitaient partir en famille, ou de manière professionnelle, ou en touristes, puissent partir rapidement.

Il ne faut pas se voiler la face, il existe une fraude documentaire très importante en Guinée parce que l’état civil pose problème

L’autre problème, ce sont les conditions d’accueil des demandeurs de visa à l’ambassade…

Maintenant qu’ils ont des rendez-vous…, je vous invite au Consulat. Il y a une salle d’attente, quatre guichets. Allez dans la plupart des administrations guinéennes ici, vous verrez… l’accueil est bon. Des fois, quand il pleut, on essaye de faire attention. Il faut juste savoir une chose : ce système est transitoire. D’ici normalement un an, nous aurons un autre système externalisé, avec un opérateur qui sera à la place, qui va permettre de gérer et les rendez-vous et la collecte des éléments de dossiers. Donc les gens n’auront plus à se déplacer jusqu’à l’Ambassade, jusqu’au Consulat. Je pense que les choses seront facilitées. En tout cas, moi, je tiens beaucoup à ce que les conditions d’accueil et bien sûr les conditions de délivrance soient les meilleures possibles, tout en prenant en compte les règles Schengen et les contraintes locales. Les contraintes locales, il ne faut pas se voiler la face, c’est aussi une fraude documentaire très importante, parce que l’état civil en Guinée pose problème, et bien sûr une pression migratoire. Il faut faire avec toutes ces contraintes pour rendre le meilleur service aux usagers. On est très conscients des difficultés mais ça va s’améliorer.

3è mandat? Je ne suis ni dans les spéculations ni dans le commentaire d’un événement qui est prévu dans deux ans et demi

Que pensez-vous d’un éventuel 3è mandat du président Alpha Condé ?

Ça, c’est une question qui relève de la spéculation. Et Vous avez pu vous rendre compte que depuis le début de cet entretien, je ne suis ni dans les spéculations ni dans le commentaire d’un événement qui est prévu dans deux ans et demi. Je suis dans l’action.

Et la réforme de la CENI ?

La nouvelle loi sur la CENI vient de passer. Il faut s’en féliciter. On reste avec une CENI politique, avec moins de conseillers. On est passé de 25 à 17. C’est un texte qui ne satisfait pas forcément tout le monde, mais je crois que c’était important de faire passer cette réforme, d’aller de l’avant. Je vous rappelle qu’il y a d’autres réformes. Il y a l’audit du fichier. Il y a bien sûr le règlement aussi du contentieux. Donc, c’est très important de se mettre au travail.

*Décryptage : Thierno Sadou Diallo