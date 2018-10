Jeune tué à Koloma : le ministre de la Sécurité dédouane la police et montre à la télé des ‘’hors-la-loi’’ armés (vidéo)

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile Alpha Ibrahima Keira a déclaré mardi à la télévision nationale (RTG) que les violences en cours sur l’autoroute Le Prince (axe favorable à l’opposition) sont le fait des « hors-la-loi », pour reprendre ses propos, armés qui sèment la terreur et intimident les paisibles citoyens qui ne demandent que vivre sur leur terre.

Pour lui, la police a mis la main sur ces bandits sans faire le moindre coup de sommation. Ces malfrats, poursuit le ministre, sont armés également d’armes blanches. Ils braquent des motos, véhicules et se livrent à des exactions. Il a aussi admis que le jeune tué à Koloma hier par balle n’est pas le fait de la police.

» (…) Ils sont armés jusqu’aux dents, ils ont le PMAK, ils ont des armes blanches et c’est avec ça qu’ils intimident, qu’ils agressent les paisibles citoyens qui ne veulent que vivre à liberté et vaquer à leurs affaires quotidiennes pour survenir aux besoins de leurs familles respectives. Malheureusement, vous voyez ces motos, ce sont des motos qui ont été braquées, qui ont été extorquées des mains des paisibles citoyens et des véhicules comme cette voiture, ça c’est des comportements qui n’honorent pas les jeunes. La police s’élève contre les accusations gratuites que certains compatriotes se permettent de faire en disant que les policiers ont tiré sur un adolescent. La preuve ici, nous avons plus de 20 malfrats qui ont été arrêtés sans pourtant qu’on ne tire même des coups de sommation mais, cette police est une police républicaine qui intervient avec des moyens légaux pour le maintien de l’ordre, donc personne n’est armé, personne n’a un pistolet, personne n’a une mitraillette et vraiment, la saisie de ces armes de guerre que vous voyez devant vous, atteste à suffisance que les criminels que nous cherchons sont bien parmi cette horde de hors de la loi que nous avons et qui vont être soumis à la rigueur de la loi ». Regardez ci-dessous la vidéo (JT de la RTG) à partir de 20 mn30…

