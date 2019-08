Jeunesse et Sports : le ministre Bantama Sow reçoit le secrétaire général de la CONFEJES

Le ministre des Sports, de la culture et du patrimoine historique a reçu en audience ce mercredi 14 Août, le secrétaire général de la CONFEJES (Conférence des ministres des sports et la jeunesse des pays francophones). Cette audience s’est tenue en présence des membres des cabinets des ministres des sports et de la jeunesse.

Cette rencontre de Sanoussy Bantama Sow et Aly Bourouma Harouna portait sur la réunion du bureau de la CONFEJES qui se tiendra en mars 2020 à Conakry.

Dans son allocution, le secrétaire général de la CONFEJES a annoncé les couleurs de la rencontre qui réunira à Conakry les ministres des sports et de la jeunesse de la francophonie.

« La Guinée est membre de la CONFEJES et occupe un poste au bureau. Ce qui est rare, la Guinée a été retenue pour abriter la prochaine réunion du bureau et cette réunion sera suivie de la célébration de nos cinquante ans. Donc il y a une série de raisons pour lesquelles j’ai effectué ce déplacement. C’est pour qu’en terme de tâche attendues dans les travaux du bureau, nous puissions mobiliser le maximum de ministres, pour permettre d’adopter une nouvelle vision stratégique pour les 50 prochaines années en termes de jeunes et de sport. Donc c’est un ensemble de dossiers qui sera validé à la réunion du bureau de Conakry », a expliqué le secrétaire général de la CONFEJES.

Pour sa part, le ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique a remercié la CONFEJES du choix porté sur la Guinée pour abriter la réunion de son bureau. Par ailleurs Sanoussy Bantama Sow a au nom de son homologue de la jeunesse, rassuré le secrétaire général de la CONFEJES du respect des engagements pris par la Guinée pour la réussite de cette réunion.

« Nous vous remercions du département que vous avez effectué et nous vous rassurons que l’engagement pris par la Guinée sera respecté. C’est avec toute responsabilité que nous avons demandé à accueillir la réunion du bureau de la CONFEJES à Conakry, nous vous rassurons que la Guinée sera à la hauteur de cette confiance. Nous ferons tout pour mettre les techniciens au travail pour que cette grande rencontre réussisse, parce que c’est une première que la Guinée accueille tous les ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Nous ferons tout pour que la fête soit belle », a rassuré le ministre des sports.

C’est lors de la réunion des ministres de la CONFEJES qui s’est tenue à Marrakech (Maroc) que la Guinée a émis le souhait d’abriter la réunion du bureau en 2020. La Guinée est membre de cette organisation et occupe actuellement la place de rapporteurs au niveau du bureau.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39