Jeux africains de la jeunesse à Alger : la Guinée revient avec des médailles…

Le Ministère des Sports, de la culture et du patrimoine historique a abrité, ce mercredi la cérémonie de présentation des médaillés de deux compétitions à savoir les jeux africains de la jeunesse à Alger et le tournoi de la zone 2 de l’union des fédérations africaines de Karaté tenu en Sierra Léone. Cette cérémonie a été présidée par le ministre Sanoussy Bantama Sow, entouré du directeur national des sports et des membres du comité olympique sportif.

« La cérémonie de ce matin était pour présenter les médaillés de deux compétitions à savoir les jeux africains de la jeunesse qui se sont joués à Alger du 18 au 28 Juillet 2018 et le tournoi de la zone 2 de l’union des fédérations africaines de Karaté tenu en Sierra Leone. En ce qui concerne les jeux africains de la jeunesse, ils ont regroupé tous les pays africains. Au cours de ce tournoi qui s’est déroulé en Alger, la Guinée a remporté deux médailles en bronze à travers la boxe et le Kung fu. Dans cette compétition, 56 Guinéens ont représenté notre pays à Alger avec 15 fédérations sportives nationales. Donc, nous avons eu comme résultats deux médailles de bronze », a dit le directeur national des sports.

Pour M. Kabassan Keita, lors du tournoi de la zone 2 de l’union des fédérations africaines en Sierra Léone, la Guinée a remporté 22 médailles dont 19 en or. « Au niveau du département, les dossiers sont engagés pour payer automatiquement les indemnités de voyage pour les participants. Par la même occasion, nous informons le peuple de Guinée que la Guinée sera présente à Kigali (Rwanda) pour le 9ème championnat de Karaté. Et cette discipline vient de nous ramener 22 médailles dont 19 en or de la zone 2 de l’union des fédérations africaines en Sierra Léone. Et on espère aussi que le Karaté de Kigali reviendra avec des médailles », a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique a félicité et remercié les médaillés, « au nom du président de la république et son Premier ministre. « Nous vous demandons aussi à l’occasion du tournoi de Kigali de nous ramener des médailles », mentionne le ministre.

Par ailleurs, le ministre Bantama Sow a promis aussi d’accompagner toutes les disciplines sportives en Guinée. « Je suis sûr et convaincu que tout ce qu’on met dans le foot en Guinée, si on le mettait individuellement dans les autres disciplines, nous allons progresser », a-t-il fait remarquer.

La Guinée a été classée l’équipe ‘’fair Play’’ de la 4ème édition du tournoi de la zone 2 de l’union des fédérations africaines de Karaté.

Yaya Dramé

628-38-05-76