Un joueur croate vend sa médaille de France 98

Quel est le Croate qui veut monnayer sa médaille de bronze remportée par sa sélection au Mondial 1998 en France ? Le petit pays des Balkans se posait la question mardi après l’annonce de sa mise aux enchères dans les médias locaux.

« Il n’existe que 30 exemplaires de cette médaille. Elle est extrêmement rare », selon la description de cet objet sur le site « The Saleroom ». Le commissaire-priseur estime la valeur de départ de cette médaille à 7.500 euros. Elle sera mise en vente les 7 et 8 décembre.

Sélectionneur incrédule

« Je n’arrive pas à croire qu’un de mes joueurs a pu mettre en vente cette médaille. Ils sont tous bien lotis », a réagi l’emblématique sélectionneur de l’époque, Miroslav « Ciro » Blazevic.

« Elle a peut-être été volée »

« Elle a peut être été volée (…) mais il (le responsable de sa mise en vente) ne restera pas anonyme, ce genre de chose est toujours révélé », a ajouté l’entraineur, 83 ans, au quotidien Vecernji List.

Premier exploit croate

Jusqu’à la finale atteinte l’été dernier et perdue face à la France, cette troisième place obtenue par la Croatie trois ans après la fin de la guerre d’indépendance était le plus grand exploit du football croate, et ses auteurs restent considérés comme des héros nationaux.

Réaction de la fédération

La Fédération croate (HNS) a précisé que « les médailles sont la propriété privée d’individus qui peuvent en faire ce que bon leur semble ». Elle a refusé de se prononcer sur l’authenticité de la médaille. « Nous ne l’avons pas vue et personne ne nous l’a donnée pour évaluation », a précisé la fédération dans un communiqué.

Selon elle, les 29 autres médailles sont en Croatie. Outre les joueurs, des membres de l’encadrement l’ont reçue.

