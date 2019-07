Journée mondiale de la pêche artisanale : Frédéric Loua évoque les causes de sa non tenue en Guinée

La traditionnelle conférence de presse des membres du Gouvernement a repris ce lundi 29 juillet, dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place. Il y avait face à la presse, le ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, Frédéric Loua qui a fait l’état lieux de son département en présentant les programmes, les acquis et les défis à relever.

A cette occasion, plusieurs questions d’intérêt national dont celle liée à la non tenue par la Guinée de la journée mondiale de la pêche artisanale il y a deux ans. Sur la question, il (ministre) a clairement mentionné que cet état de fait n’est nullement la faute au Gouvernement.

« Nous, au Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, nous ne pouvons qu’accompagner les pêcheurs artisans. Mais qu’est-ce qui s’est passé ? En 2016, la question s’est posée et mon prédécesseur a pris toutes les dispositions pour que cet événement puisse se tenir ici à Conakry. Malheureusement, la mésentente entre des organisations de pêche artisanale a fait qu’elles ne sont pas entendues. L’Etat ne fait que les accompagner sinon, les pêcheurs artisans ont une structure qu’on appelle la CONAPEG. En 2017, la même question s’est posée et ils sont venus vers nous pour nous informer qu’ils veulent organiser cette journée en Guinée. J’ai tendu la main à ces professionnels et nous avons même constitué des équipes de travail, certaines personnes ont répondu, d’autres ne sont pas venues. Il y a des petits différends entre eux qui n’ont pas permis d’organiser cette journée. Après cela, les femmes sont venues nous dire que comme les hommes ne se comprennent pas, qu’elles veulent organiser la journée internationale de la femme dans le secteur de la pêche en Guinée et ça s’est passé il y a deux ou trois mois ici à Conakry. Ce que vous dites est exact, mais si ça ne dépendait que du Ministère de la Pêche, en 2017 déjà, on aurait organisé cette journée en Guinée. Car, c’est une fierté pour le pays d’organiser de tel événement. Mais malheureusement, il n’y a pas eu de compréhension entre eux. Mais nous les remercions parce que nous voyons qu’ils commencent à se donner les mains… »

Youssouf Keita

