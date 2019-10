Journée mondiale de la vue à Kindia : touché par les témoignages des malvoyants, le procureur promet...

L’humanité a célébré ce jeudi 10 octobre, la journée mondiale de la vue. A Kindia, l’Union Guinéenne des Aveugles et Malvoyants de Guinée a profité de l’occasion pour organiser une conférence débats.

Après des témoignages touchants, le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kindia, Mamadou Dian Bora Diallo a pris des engagements en faveur des malvoyants.

C’est sous le thème ‘’employabilité des non voyants’’ que s’est déroulée cette journée mondiale de la vue à Kindia. Réunis devant plusieurs autorités de la localité, les non voyants ont largement parlé de leur situation sociale.

Après quelques démonstrations à l’aide des matériels didactiques de ces malvoyants, certains ont expliqué les difficultés qu’ils rencontrent dans la vie quotidienne.

Présent à la cérémonie, le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kindia qui, après avoir écouté un malvoyant diplômé a promis en ces termes : « les personnes malvoyantes ou non voyantes sont une couche vulnérable dans ce pays qui méritent une protection accrue de la part des autorités à tous les niveaux, mais surtout de la part des citoyens que nous sommes. J’ai suivi avec attention les différentes interventions et celle d’un malvoyant m’a touché qui a réussi à faire ses études de droit et qu’il a du mal à trouver ne serait ce qu’en tant que stagiaire. Il a été tapé à plusieurs cabinets d’avocats, de notaires, d’huissiers et ça n’a pas prospéré. C’est pourquoi je réitère cet engagement sincère ferme de la disponibilité des juridictions dans le ressort de Kindia à accueillir immédiatement sans délais, sans condition toutes personnes malvoyantes titulaires d’un diplôme pour approfondir leurs connaissances théoriques par un apprentissage pratique. On recevra l’intéressé, on l’accompagnera et on s’engage à ce que vraiment que ses expériences-là puissent ne pas être ponctuelles mais en tout cas s’inscrire dans une certaine pérennité pour vraiment accompagner ces personnes qui ont besoin de tout notre soutien », promet le procureur du TPI de Kindia.

Au cours de cette rencontre, les témoignages ont montré que la cécité est d’ordre mental et non la perte de la vision. A la fin, un numéro a été mis à la disposition des participants dans le cadre de l’insertion socio-éducative des non voyants de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10