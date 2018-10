Journée mondiale de l’alimentation à Kindia : Alpha Condé veut faire de la Guinée le grenier de l’Afrique

Kindia, 16 octobre 2018 – Les pays membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) célèbrent le 16 octobre de chaque année, la journée mondiale de l’alimentation.

En Guinée, c’est le District de Yoko, Sous-préfecture de Kolentin, dans la préfecture de Kindia, qui a servi de cadre à la célébration de cette journée sous le thème : « Agir pour l’avenir, la faim zéro en 2030, c’est possible « . C’est le Chef de l’Etat, le Pr. Alpha Condé, qui a présidé cette cérémonie qui a mobilisé les populations de Kindia qui, faut-il le rappeler, est une région de grande production agricole. On notait également la présence des représentants des programmes et projets d’appui au développement du secteur agricole tel que le Programme d’appui à la productivité en Afrique de l’Ouest. La commémoration de cette journée vise à attirer l’attention des uns et des autres sur les aspects les plus critiques de la sécurité alimentaire, à encourager les populations à lutter contre la faim et la malnutrition.

Le Préfet de Kindia, Elhadj N’Fassoumane Touré, a, au nom des populations de cette localité, apprécié le choix porté sur sa préfecture. Il a rassuré le Président quant à la détermination des populations s’occupant du secteur agricole à se professionnaliser en vue d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Pour le Représentant de la FAO, Mohamed Hama Garba, la présence du Chef de l’Etat en cette journée démontre son engagement dans la lutte contre la faim et cette détermination doit être suivie par les autres dirigeants. Il a ensuite transmis le message du DG de la FAO qui souligne l’engagement de cette institution à lutter contre la faim qui frappe les zones de conflit et les zones désertiques. Il a mis l’accent sur les conséquences de l’obésité avant d’inviter à agir contre cette maladie. Revenant sur le thème, il a précisé qu’il s’agît de fournir les efforts pour créer les conditions pour un monde sans faim. Il a rassuré de l’engagement de la FAO à appuyer la Guinée pour le développement du secteur agricole et la lutte contre la faim.

La ministre de l’Agriculture, Mariama Camara, a, pour sa part, rappelé que cette journée est non seulement une cérémonie de réjouissance, mais aussi de conscientisation sur la sécurité alimentaire. Elle a souligné les progrès enregistrés dans le secteur agricole sur les initiatives du Président Alpha Condé à travers le Programme national de développement agricole et surtout l’Initiative présidentielle pour l’appui au secteur agricole.

Toutefois, elle a attiré l’attention de l’assistance sur le déboisement des têtes de source d’eau qui affecte sérieusement l’environnement. La ministre de l’Agriculture a réaffirmé l’engagement de son département à faire en sorte que les assistances du gouvernement et des partenaires portent pour que la politique agricole prôné par le Chef de l’Etat se développe davantage.

Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a fait savoir que la Préfecture de Kindia occupait une place importante dans le secteur agricole, une performance qui n’a toutefois pas été capitalisée. Ce qui devrait changer maintenant.

Le Chef de l’Etat a indiqué que l’objectif de son gouvernement n’est pas seulement la lutte contre la faim dans le pays, mais faire de la Guinée le grenier de l’Afrique de l’Ouest. Pour cela, le Président de la République a donné de larges explications sur la politique agricole qui part de la production à la transformation jusqu’à la commercialisation. Il a enfin mis l’accent sur la préservation de la paix et l’unité nationale.

La visite des stands d’exposition des produits locaux et celle d’une plantation de maïs de la SOGUIPAH ont mis fin à cette cérémonie.

Le Bureau de Presse de la Présidence