Journée mondiale de l’alimentation : ‘’les stands amenés montrent que le pays est en voie d’assurer la sécurité…’’ (Mariama SOGUIPAH)

La Guinée a célébré ce mardi 16 octobre, la journée mondiale de l’alimentation. C’est la commune rurale de Kolentin, préfecture de Kindia qui a servi de cadre pour cette cérémonie sous la présidence du Président de la République, Pr Alpha Condé qui avait à ses côtés le représentant résidant de la FAO en Guinée et de plusieurs autres invités de marque.

A cette occasion, la population paysanne a fait une exposition des produits agricoles dans des différents stands pour corroborer le progrès de la Guinée dans le domaine de l’agriculture. Pour Mariama Soguipah Camara, ministre de l’Agriculture, cette exposition de ces différents produits prouve que la Guinée est en voie d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population.

‘’Les missions qui sont assignées à mon département nous demandent d’œuvrer à la mise en œuvre de la campagne agricole du développement des filières et des infrastructures et surtout l’amélioration de la production et de la transformation du riz et des autres cultures prioritaires. Au regard de la diversité des produits agricoles, pisciculture et l’élevage exposés dans les différents stands aménagés pour la circonstance montrent que le pays est en voie d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population. Tous les pays africains y compris notre pays ne sont pas à l’abri des catastrophes qui entraînent au tant la sécheresse et l’inondation des zones cultivables. Toute chose qui affecte dangereusement la vie des populations africaines à la quête quotidienne de leur alimentation et dont la majeure partie vit en zone rurale tirent leurs substances des sols et des ressources naturelles forestières et halieutiques. Il importe de souligner que si ces fléaux résultent fondamentalement des phénomènes de la nature, ils sont aussi parfois causés par les comportements de l’action des hommes et cela interpelle chacun de nous à œuvrer pour le développement du secteur agricole’’, a-t-elle souligné.

De son côté le Président de la République s’est adressé à sa population, notamment celle paysanne en ces termes : ‘’Kolentin dans l’agriculture guinéenne occupait une grande place dans le passé mais malheureusement, nous n’avons pas pu capitaliser nos acquis du passé. Le problème n’est pas pour nous d’avoir la sécurité alimentaire, c’est plutôt d’être le grenier de l’Afrique de l’Ouest, pourquoi. Ce n’est pas parce que nous sommes mieux que les autres payés, mais tout simplement Dieu nous a donné tout ce qui est favorable à l’agriculture. Nous avons 6 millions d’hectare, près de 6 mille cours d’eau, nous avons l’eau partout. Donc nous avons toutes les capacités non seulement d’être autosuffisant mais aussi d’être le grenier de l’Afrique de l’Ouest. Cela dépend seulement de la volonté et de la capacité du gouvernement à accompagner les cadres et les paysans qui ont aujourd’hui une expertise en matière d’agriculture. On ne peut pas transformer l’agriculture si le Président de la République n’en fait pas son programme et c’est pourquoi tout le budget de la souveraineté et autres de la présidence sont consacrés à ce programme présidentiel…’’, dira entre autres le président Alpha Condé.

A noter que les autorités de Kindia se sont rendues à Kolenten dans des conditions difficiles, suite aux altercations entres citoyens de la ville relative à l’élection du maire de la commune.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia