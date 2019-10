Journée Nationale de la Jeunesse à Siguiri : le ministre Mouctar Diallo rassure les jeunes 

Le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes Mouctar Diallo était en communion avec les jeunes les 4, 5 et 6 octobre lors de la célébration du 29ème anniversaire de la journée nationale de la jeunesse dans la préfecture de Siguiri sous le thème : « Jeunesse, Paix et Développement Durable ».

Durant la cérémonie du dimanche 06 octobre 2019 dans l’enceinte de la maison des jeunes, il avait à ses côtés d’autres membres du gouvernement comme le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique Sanoussy Bantama Sow et celui des Mines et de la Géologie Abdoulaye Magassouba, des ministres conseillers à la présidence, les autorités locales et des députés de la Mouvance.

Dans son discours de circonstance, le ministre Mouctar Diallo a tout d’abord remercié le Président de la République, le Professeur Alpha CONDÉ pour ses efforts en faveur de l’émancipation des jeunes et salué la forte mobilisation des jeunes dans le Mandén Bèrè. Des jeunes venus des 33 préfectures du pays et des 5 communes de Conakry.

Durant 3 jours, Siguiri a reçu les jeunes qui ont organisé des activités diverses et d’utilité publique notamment, l’assainissement, le reboisement et l’aménagement de forêts et de sites touristiques, la rénovation et l’équipement de la maison des jeunes de Siguiri, la formation sur l’entrepreneuriat, des conférences et des panels sur des thèmes d’enjeu national.

Le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes a également mis en exergue les actions liées au développement de l’l’entrepreneuriat jeunes, à celui des travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) ainsi qu’à la mise en place de la future structure faîtière en tant qu’outil d’accélération et de renforcement de la participation citoyenne des jeunes.

Ousmane Kandé