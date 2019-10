Journée nationale de la jeunesse à Siguiri : quelques manquements signalés dans l’organisation

Ce vendredi 4 octobre 2019, la préfecture de Siguiri abrite la journée nationale de la jeunesse. Depuis l’annonce faite, les commissions mises en place ont montré leur engagement pour la réussite de cette journée.

Mais le constat sur le terrain révèle que beaucoup de retard sont accusés dans le cadre des préparatifs. Les banderoles non affichées, la maison des jeunes non aménagée, même certaines délégations ne sont pas hébergées.

»Cette journée rassemble toute la couche juvénile de la Guinée, il faudra donc l’organiser de façon prompte et sans dérapage. Mais nous constatons au contraire que beaucoup de choses sont encore non réglées. Il faudrait que les organisateurs corrigent cela sinon, ça sera une journée vide de contenu », expliquent certains participants.

Selon nos informations, cette journée nationale de la jeunesse durera trois jours et sera mis à profit pour débattre des problèmes qui assaillent la jeunesse guinéenne. « La première journée, c’est ce 4 octobre. Nous allons partir sur le site de Djiléngbè puisque nous avons aménagé 300 hectares et après on va partir sur le site de Tiguibiry. Tous ceux-ci, c’est le volet d’un développement durable. La deuxième journée, c’est le samedi 5 octobre 2109 qui sera dominé par la conférence et le dernier jour, le dimanche 6 octobre 2019, le président Alpha Condé clôtura la journée », nous informe-t-on.

