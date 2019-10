Justice : Abdourahamane Sano condamné à 1 an de prison, Sékou Koundouno, Ibrahima Diallo, Bill de Sam écopent de 6 mois

Poursuivis pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l’ordre public, Abdourahamane Sano, Bill de Sam, Sékou Koundouno, Abdoulaye Oumou Sow, Baïlo Barry, Ibrahima Diallo, Mamadou Bobo Bah, tous membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) et Mamadou Sano ont été fixés ce mardi sur leur sort après des jours de procès au tribunal de première instance de Dixinn.

Dans sa sentence rendue publique, le juge Aboubacar Maféring Camara qui a requalifié les faits a reconnu Abdourahamane Sano, Bill de Sam, Baïlo Barry et Ibrahima Diallo coupables pour les faits qui leur sont reprochés et les a condamnés : Abdourahamane Sano 1 an d’emprisonnement ferme, Sékou Koundouno, Bill de Sam, Ibrahima Diallo Bailo Barry à 6 mois d’emprisonnement ferme chacun. Par contre, Mamadou Sano, Mamadou Bobo Bah et Abdoulaye Oumou Sow ont été renvoyés des fins de la poursuite.

Un verdict qui n’est pas du goût du procureur Sidy Souleymane N’diaye et le pool d’avocats dirigé par Me Mohamed Traoré qui ont tous confié qu’ils relèveront appel de la décision.

Elisa Camara, depuis le tribunal de Dixinn

