Justice : le ministre Cheick Sacko annonce le dépôt d’une plainte du magistrat de Yomou contre Dr Faya Millimono

Le ministre d’Etat de la Justice et Garde des Sceaux, Me Cheick Sacko entouré par ses proches collaborateurs et certains magistrats a conféré avec la presse ce vendredi 2 mars 2018, autour de plusieurs sujets dont ‘’les attaques dont les magistrats font l’objet, le rôle et pouvoirs des magistrats dans les CACV, la décision du juge électoral et sa portée, les violences post-électorales et saisine des tribunaux’’. C’était dans les locaux de son département sis dans la commune de Kaloum.



A l’entame de son intervention, le ministre Sacko a mentionné que ces derniers temps, certains politiques s’en sont ouvertement pris aux magistrats en particulier et à l’institution judiciaire en générale. A titre d’exemple, il a nommément cité le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimono.

Selon lui (ministre), une plainte vient d’être déposée contre le patron du parti BL, Dr Faya Millimono. A l’en croire, ladite plainte est déposée au niveau du tribunal de première instance de Kankan et elle est l’initiative du juge de Yomou.

Citant le leader du BL, le ministre a déclaré : ‘’C’est M. Faya Millimono, président du Bloc libéral qui a dit : Si j’étais devant vous Monsieur le juge, je vous aurais giflé, la justice guinéenne me donne envie de vomir’’.

Plus loin, le ministre a tenu à préciser : ‘’Il parlait des juges de Yomou et de Lola, c’est des préfectures de la Guinée où manifestement son parti est dominant ou en tout cas bien installé. Ces propos ressortent de l’outrage. Cet homme politique a eu des propos irresponsables, des propos déloyaux parce qu’un magistrat ne doit pas répondre quand on l’attaque. La loi l’interdit aux magistrats. Il est allé trop loin et on ne va pas laisser passer ça. On est dans un Etat de droit et dans un Etat de droit quand il y a certains propos qui sont éligibles du code, il ira s’expliquer en temps opportun, il a porté des accusations sur le magistrat de Yomou, un nommé Souleymane Kourouma et celui de Lola, un nommé Abdoul Barry’’, explique-t-il, avant d’ajouter :

‘’Je l’ai expliqué solennellement pour que Monsieur Faya Milimono s’apprête à aller s’expliquer devant les tribunaux, devant ses électeurs et devant le peuple de Guinée sur les propos qu’il a tenus contre la justice et les magistrats…’’

Par Youssouf Keita

