Kalémodou Yansané: ‘’Alpha Condé est un vieux, il ne pouvait tenir de discours hier’’

Kalémodou Yansané, un des vice-présidents de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) -principal parti de l’oppsoition- croit savoir pourquoi le président Alpha Condé n’a pas tenu de discours ce jeudi, lors de la réception qui lui était réservée par ses partisans à Conakry.

Pour ce proche collaborateur de Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé est devenu vieux et ne peut pas tenir un long voyage et tenir un discours.

« Le président est vieux maintenant, il faut qu’on reconnaisse qu’il est vieux, ce n’est pas une machine, c’est un humain. Même les machines vieillissent. Comment voulez-vous qu’un homme de de 83 ans, qui fait 6 heures de vol par avion, qui est accueilli à Conakry qui fait 2 ou 3 heures de bain de foule, et vous l’imposez un discours ? Il peut tenir ? Il ne peut pas tenir. Il a eu raison de ne pas faire de discours, les gens veulent simplement le démolir. Même les jeunes de 25 ans ne peuvent pas tenir ce rythme à plus forte raison un vieillard de plus de 80 ans », a-t- expliqué lors d’un entretien qu’il a accordé à notre rédaction.

Par ailleurs, Kalémodou Yansané estime que la mobilisation des partisans du président Alpha Condé n’est en rien comparable à la mobilisation du FNDC du 24 octobre dernier. Pour lui, l’UFDG seul peut mobiliser plus que le RPG.

« Le RPG soutient le président de la République avec tous les moyens qui ont été mis en place, s’il se compare à un parti d’opposition, c’est un échec de leur part. c’est nous qui devrions dire qu’on a fait la moitié de ce qu’ils ont fait mais si nous, nous faisons beaucoup plus qu’eux, avec tous les moyens qui ont été mobilisés, avec le Premier ministre en tête, avec tout le gouvernement pour accueillir un chef de l’État, ce n’est quand même pas honorable de leur part. J’ai vu les images, mais ce qui est clair, on ne peut pas mobiliser deux millions de personnes à Conakry parce que la ville fait 3 millions. S’ils disent qu’ils ont mobilisé plus de deux millions, ça veut dire que les bébés, les vieux, les veilles étaient tous dans la rue. Je sais qu’il y a eu une mobilisation de l’aéroport au palais, mais elle n’a pas atteint le niveau de la mobilisation du FNDC du 24 octobre. L’UFDG seul, sans l’UFR, sans le FNDC, en 2015, le monde que nous avons mobilisé, prenez les images-là et comparez-les à celles que vous avez vues hier, vous verrez la différence », a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39