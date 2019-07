Kalémodou Yansané : ‘’les militants de l’UFDG ont eu raison de demander à leurs députés de rester à l’Assemblée nationale’’

Le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée qui présidait le rassemblement hebdomadaire des militants de son parti a abordé plusieurs sujets brûlants dont le parlement guinéen. Kalémodou Yansané, député membre du groupe libéraux-démocrates, a fait un compte rendu détaillé des activités de la session des lois qui vient de s’achever à l’assemblée nationale.

« Vos députés ont examiné une quarantaine de dossiers dont des accords de dons, des accords de prêts et certaines lois. Puisque nous sommes là-bas en votre nom, il est de notre devoir, qu’après chaque session, de vous faire le compte rendu ici à l’assemblée générale et aux fédérations de l’intérieur et de l’extérieur. L’un des dossiers importants qui a été examiné concerne le port d’arme par la gendarmerie nationale. C’est normal. Un gendarme doit être armé. On dit ‘’les gens d’armes.’’ La loi qui a été votée à l’Assemblée donne le pouvoir, l’autorisation, à un gendarme en service de tirer sur quiconque se trouverait en fuite, quiconque pouvant être un danger pour la République, quiconque dont la fuite peut être préjudice à là où il va. Donc le pouvoir est donné aux militaires, aux gendarmes de faire usage de leurs armes à feu. Nous avons dit que nous ne sommes pas contre, mais il faut qu’un article soit pris dans la même loi précisant que lorsqu’un militaire, un gendarme en état d’ébriété utilise de façon délibérée une arme contre un citoyen paisible, qui n’est pas agressif, que la loi sanctionne ce militaire. Mais comme cette disposition n’a pas été prise par la loi, nous avons voté contre cette loi », a dit le vice-président du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo.

Plus loin, Kalémodou Yansané a estimé avoir défendu plusieurs autres lois que les députés de l’UFDG ont votées.

« Il y a eu également une loi très importante pour améliorer un peu la situation des fonctionnaires à la retraite, les pensions et pour les frais à payer à ce qui concerne les enfants. Une autre loi concernant le terrorisme a été adoptée. Grâce à nos éminents avocats, tous les articles qui tendaient à abuser de la loi ont été enlevés et donc la loi a été approuvée par vos députés », a-t-il expliqué, tout en indiquant toute l’importance des libéraux-démocrates à l’assemblée nationale en dépit de l’expiration du mandat des députés.

« Je dois vous dire que les militants de l’UFDG ont eu raison de demander à leurs députés de rester à l’Assemblée nationale malgré le fait que le délai réglementaire est dépassé. Si on n’était pas restés, deux lois importantes étaient préparées contre nous. La première c’était de modifier le code électoral. Modifier le code électoral veut dire quoi ? ça veut dire que les chefs de quartiers que les partis politiques doivent désigner soient simplement nommés par les maires. Nous avons dit non. Et comme si nous disons non aux lois organiques ça ne passera jamais, cette loi n’est pas passée. Ils savent que nous avons 75 chefs de quartier contre 128 pour le RPG. C’est pourquoi ils veulent maintenir le statu quo. Une deuxième loi concernait la CENI. Ils ont voulu diminuer les démembrements de la CENI à l’intérieur du pays pour qu’ils soient gérés par les préfets, sous-préfets et fonctionnaires de l’Administration. Cette loi aussi n’est pas passée parce que nous sommes là. Tant qu’ils sont à l’Assemblée nous serons là », a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39