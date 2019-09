Kaloum : un incendie fait des dégâts au restaurant chinois ‘’Shanghai’’

Situé au quartier Almamya, dans la commune de Kaloum, le restaurant chinois dénommé ‘’Shanghai’’ a été ravagé par un incendie ce jeudi 26 septembre 2019. Selon les informations recueillies sur place, les dégâts matériels sont importants, mais pas de perte en vie humaine.

Trouvé sur les lieux, le député uninominal de Kaloum, Cheick Touré qui a son domicile à quelques mètres du restaurant incendié a bien voulu nous situer en ces termes :

« C’est à la sortie de ma cour que j’ai vu la fumée, je me suis rapprocher du lieu et on m’a dit que c’est un incendie. Quand j’ai demandé, on m’a fait comprendre que c’est un incendie dû aux gazes qui se trouveraient à la cuisine. Comme le feu ne faisait qu’émerger, c’est ainsi que j’ai interpellé la direction des sapeurs-pompiers et de la protection civile. Aussi, les services de l’EDG afin de couper le courant dans la circonscription géographique d’Almamya. Pendant plus de 4 heures de temps on attendait les sapeurs-pompiers qui ne venaient pas. Il a fallut le courage et la bravoure des jeunes du quartier pour pouvoir maîtriser le feu. Donc, les sapeurs-pompiers que vous voyez sont venus trouver que le feu était éteint. En tant qu’élu de Kaloum, je dis grand merci aux jeunes qui ont énormément travaillé pour maîtriser le feu », dit-il.

S’agissant des dégâts, il fera savoir qu’ils sont énormes. « Mais seuls les propriétaires du restaurant pourront clairement vous édifier sur les dégâts… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30