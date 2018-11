Kaly Bah, VP de l’UFC: ‘’on n’est pas dans l’opposition pour critiquer seulement, engager la violence ou détruire’’

Le vice-président de l’union des forces du changement ( UFC) du ministre des Transports Aboubacar Sylla milite pour une opposition constructive.

Mamadou Kaly Bah qui s’exprimait à l’occasion de l’assemblée générale de son parti ce samedi 3 novembre, a expliqué que sa formation politique est de l’opposition bien que son président soit membre du gouvernement .

« Nous nous avons créé l’Union des forces du changement (UFC) pour apporter le bonheur aux populations guinéennes, pour faire en sorte que la Guinée change positivement. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, je vais vous rappeler que nous sommes de l’opposition. Nous n’avons pas du tout fondu notre parti dans le RPG, notre parti a une identité personnelle. L’UFC, c’est l’union des forces du changement, c’est un parti d’opposition, qui fait partie de l’opposition plurielle. Nous sommes conscients de ce que nous voulons faire dans l’opposition, parce que il y a ceux qui ne savent pas ce que c’est qu’être opposant », a dit la deuxième personnalité de l’UFC.

Plus loin, Kaly Bah a expliqué à sa manière la mission de l’opposition. Pour lui, l’action d’une mouvance de l’opposition doit être pour la bonne gouvernance.

« La définition de l’opposition se résume à sa mission et la mission de l’opposition, c’est d’avoir une utilité responsable et constructive de l’action de la majorité au pouvoir. Son action se mesure à sa capacité d’infléchir la position de l’autorité en situation de responsabilité pour une bonne gouvernance sociale, politique et économique du pays tout entier. Nous ne sommes pas dans l’opposition pour critiquer seulement, engager la violence, engager des choses pour détruire. On est là pour construire et si on ne peut pas construire, on aide à ce qu’on construise », a-t-il dit.

L’union des forces du changement était membre de l’opposition républicaine avant de prendre ses distances de cette entité à la veille des élections communales.

Thierno Sadou Diallo

