Kamsar : le Premier ministre Dr Kassory Fofana visite les installations de COBAD/RUSAL

En tournée dans la région de Boké, le Premier ministre guinéen Dr Kassory Fofana en compagnie d’une forte délégation gouvernementale a visité, le samedi 27 octobre les installations de Dian-Dian réalisées par la société Rusal. Il a été accueilli par l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée, Alexandre BREGDZE, du Directeur Général de Rusal en Guinée, Pavel VASSILIEV et du Directeur Général de COBAD, Oleg POCHIKAEV.

Pendant la visite, le Chef du gouvernement a reçu des explications sur le fonctionnement des différentes installations. L’investissement fait par le partenaire RUSAL a permis de mettre en place une technologie moderne au port de Taressa. Pour la mise en exploitation du projet Dian-Dian, RUSAL a réalisé un chemin de fer de plus de 20 km. Cet investissement de RUSAL dans la réalisation du chemin de fer est historique, parce que c’est la première fois en Guinée depuis plus de 40 ans que nouveau chemin de fer était réalisé.

Le Premier ministre a constaté que pour transporter la bauxite RUSAL utilise un total de 114 wagons-trémies. La conception de ces wagons-trémies a été faite par le « Centre panrusse de recherche scientifique dans le domaine de la technologie du transport ». Les options des wagons sont conformes aux standards du réseau ferroviaire américain AAR, y compris les dimensions de gabaries, les bogies et l’équipement de couplage et de freinage automatique. Les wagons sont fabriqués pour résister aux conditions d’usure abrasive et corrosive accrue, en tenant compte du climat tropical de la Guinée.

La mise en place par RUSAL d’un parc de wagons-trémies va assurer la stabilité du transport de la bauxite à partir de la mine jusqu’au port de transbordement.

Après le port de Taressa le Premier ministre et sa délégation ont visité le laboratoire minier réalisé par RUSAL à Kamsar. Ce laboratoire, équipé d’un matériel de dernière génération, permettra aux autorités guinéennes en charge des mines de connaitre les quantités exactes de bauxite et leur teneur qui sortent de la Guinée à partir de la région de Boké.

Autre aspect et non des moindres, c’est l’installation dans ce laboratoire minier d’un poste de douane qui permettra également d’augmenter les recettes de l’Etat et renflouer les caisses du trésor public. C’est une véritable avancée dans la maitrise et le contrôle de nos ressources bauxitiques.

Visiblement satisfait le Premier ministre, Chef du Gouvernement a tout d’abord remercié la société RUSAL pour les nombreux efforts consentis. Pour le locataire du Palais de la Colombe, c’est avec beaucoup de fierté qu’il effectue cette visite sur les installations de la compagnie. Cette fierté, c’est de constater que vous êtes en droite ligne de la politique minière du Président Alpha Condé, qui vise à créer la chaîne des valeurs dans l’industrie minière par les Guinéens et pour les Guinéens.

L’on se rappelle que Dian-Dian est un projet que le Premier ministre a toujours accompagné depuis 2016. Selon Dr Kassory Fofana, Dian-Dian est un projet d’intérêt national : « Dian-Dian est l’un des plus grands projets au monde avec une teneur qui avoisine les 50%. Heureusement nous avons un bon partenaire Rusal qui est toujours aux côtés du gouvernement nous n’avons pas oublié l’apport de cette société pendant la période de Ebola en Guinée », – a conclut le chef du gouvernement.

