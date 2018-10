Kankan : les enseignants dans la rue, le responsable local du SLECG arrêté

C’est aux environs de 10h ce mercredi que des élèves, tous habillés dans leurs uniformes ont battu le pavé sur les principaux axes de la commune urbaine de Kankan avant d’aller s’attaquer à certaines écoles qui étaient en cours. Ces élèves qui sont composés pour la plupart des jeunes dont l’âge varie entre 15 et 25 ans scandaient un seul slogan « Libérez I.K.C, Libérer I.K.C ».

Dans un communiqué radiodiffusé dans la soirée du mardi, Ibrahima Kalil Condé, secrétaire général local du SLCG a appelé ses pairs à une marche pacifique ce mercredi 31 octobre 2018 à travers toute la ville.

Interrogé sur les motifs de l’arrestation du secrétaire général du SLECG à Kankan et certains enseignants, le préfet Aziz Diop répond : « Il a été arrêté pour une marche non autorisée, il a voulu défier l’État ne voulant pas informer les autorités même à travers une simple lettre ». Ajoutant qu’il a été arrêté avec 15 autres personnes dont 4 femmes qui ont été mises à la disposition de la D.P.E et les autres personnes là aussi seront mises à la disposition de M. le D.P.E et I.K.C qui a signé ce communiqué, va répondre devant la justice »

Au moment où mettions en ligne cette dépêche, le calme précaire est revenu dans la cité. Nous y reviendrons…

Alpha Oumar Koïta, correspondant à Kankan