Kankan : il vole 8 bidons de gasoil et écope de 10 ans de prison

Le tribunal de première instance de Kankan a rendu son verdict mardi, 23 juillet dans l’affaire de vol du carburant à l’EDG de Kankan, 2è ville de Guinée au nord-est du pays. Lancinet Traoré, le responsable de carburant, au niveau de ladite centrale qui a été pris en flagrant délit avec huit bidons de gasoil à bord de son véhicule, a écopé de la plus lourde peine avec 10 ans d’emprisonnement et au payement de 2 millions de francs guinéens. Ansoumane Damaro Camara, le chef de la centrale thermique, Mory Kanté, Lancinet Koma Traoré tous agents de l’EDG, accusés de complicité de vol ont été condamnés à 2 ans d’emprisonnement et au payement de 2 millions 500 mille francs guinéens chacun et les 14 autres présumés complices qui sont tous en cavale depuis l’arrestation de leur collègue ont écopé à leur tour de 10 ans d’emprisonnement par défaut et un mandat d’arrêt a été décerné contre eux à l’audience. Le nommé Bangaly Doumbouya qui était déjà en congé au moment de l’acte, seul a été déclaré non coupable des faits de complicité qui lui ont été reprochés, des faits de la poursuite ont été renvoyés pour délit non constitué à son égard, et le tribunal a ordonné sa mise en liberté immédiate.

Nous vous proposons l’intégralité du verdict lu par l’un des deux assesseurs dudit procès…

« Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Lancinet Traoré Ansoumane Damaro Camara Lancinet Koma Traoré Mory Kanté Bangaly Doumbouya par défaut à l’égard de Mory Traoré Mamady Cissé ,Ibrahima Diané, Moussa Dansoko, Karamoko Cissé, Lancéi Condé, Sory Konaté, Oumar Condé, Nankouma Konaté, Kaba Keita , Mohamed Sanoh, Amara Kaba, Sékou Camara Moussa Keita alias Blaki, en matière correctionnelle et en premier ressort , après en avoir délibéré conformément à la loi sur l’action publique déclare les nommés Lancinet Traoré Ansoumane Damaro Camara Lancinet Koma Traoré Mory Kanté, Mory Traoré, Mamady Cissé, Ibrahima Diané, Moussa Dansoko, Karamoko Cissé, Lancéi Condé, Sory Konaté, Oumar Condé, Nankouma Konaté, Kaba Keita, Mohamed Sanoh, Amara Kaba ,Sékou Camara Moussa Keita alias Blaki Coupable te convaincus des faits de vols coups et blessures volontaires complicité et de recèle à être reprochés , déclare en outre Bangaly Doumbouya non coupable des faits de complicité à lui reproché ,le renvoie des faits de la poursuite pour délit non constitué à son égard ,ordonne sa mise ne liberté immédiate s’il est détenu pour autre cause » avant de poursuivre « Pour la répression condamne Lancinet Traoré à 10 ans d’emprisonnement et au payement de 2 millions de francs guinéens, Ansoumane Damaro Camara, Mory Kanté Lancinet Koma Traoré, à 2 ans d’emprisonnement et au payement de 2 millions 500 mille francs guinéens chacun ; Mory Traoré, Mamady Cissé, Ibrahima Diané, Moussa Dansoko, KaramoKo Cissé, Lancei Condé, Sory Konaté, Oumar Condé, Kaba Keita, Mohamed Sanoh, Amara Kaba, Sékou Camara et Moussa Keita alias Blaki à 10 ans d’emprisonnement par défaut, décerne le mandat d’arrêt contre eux à l’audience, ordonne la restitution des 8 bidons volés contenant du carburant à la Société Electricité de Guinée de Kankan, ordonne la confiscation de la voiture Nissan Primera couleur noire immatriculée R.C -7481-AK au profit du trésor public et rejette les autres prétentions comme non fondées, met les dépenses à la charge des condamnés le tout en application des dispositions des articles 373,374, 239, 19, 485, 64 du code pénale 535, 564, 208, 213, 544, 548 aliena1 du code de procédure pénale »

Aux dernières nouvelles, tous les accusés ont été conduits à la maison centrale de Kankan où ils purgeront leurs peines.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan