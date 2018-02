Kankan : un incendie ravage deux cases…

Un incendie d’origine inconnue a ravagé dans la soirée du dimanche 25 février, deux cases et tous leurs contenus. Le drame s’est produit aux environs de 19 h au quartier Kankan-Coura, dans la commune urbaine de Kankan.

Interrogée sur les circonstances de l’incendie, Aïssata Condé, la cheffe de ménage déclare : « Nous sommes restés ici en train de préparer de la bouillie à la devanture de la case, mon enfant nous a apporté de l’eau on a bu, soudain on a vu la flamme sur le toit, personne ne sait d’où ça provient, moi-même qui suis arrêtée comme ça, je suis ébahie. Aucun objet n’a pu sortir des 2 cases, tout est parti en fumée. Nous on a cherché à sauver les enfants qui étaient couchés à l’intérieur »

Malgré le secours des voisins, l’incendie a ravagé toutes les deux cases et leurs contenus. C’est pourquoi la victime en appelle à l’aide des personnes de bonne volonté.

« J’ai 8 enfants, mon mari est décédé. Celui à qui je me suis remariée n’a pas les moyens, il n’a rien. Je suis moi-même malade là où je suis arrêtée comme ça mais, comme il n’y a pas d’autre possibilité. Je revends les petits condiments pour pouvoir nourrir les enfants et c’est tout ce qui est parti en fumée comme çà-là. Je demande à toutes les personnes de bonne volonté de me venir au secours en fonction de leur capacité ».

Alpha Oumar Koïta, correspondant à Kankan

