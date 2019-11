Kankan : les membres du CLSPD ont échangé sur la lutte contre la délinquance et la criminalité

Les membres du Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) étaient en conclave ce weekend à Kankan sur les problèmes d’insécurité qui préoccupent aujourd’hui dans la cité. L’initiative est du conseil communal avec l’appui technique de COGINTA à travers le département d’Etat Américain, avec à la clef favoriser la production d’un plan local de sécurité et permettre son exécution correcte dans la localité afin de lutter de façon efficace contre la délinquance et la criminalité.

Selon Abdoulaye Dalaba Diallo, chargé de programmes de l’ONG COGINTA, cette présente session s’inscrit en droite ligne avec la réforme du secteur de sécurité à travers la mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité.

« Il y a 3 mois nous avons organisé des formations à l’intention de ce comité et il était dit qu’il devait organiser leur première session après 3 mois, donc nous venons en appui technique pour les aider à préparer cette session afin qu’ils puissent adopter le règlement intérieur, aussi définir des projets allant dans le cadre de la sécurité dans les différents quartiers dans la commune urbaine de Kankan », dit-il. Ajoutant que « c’est un diagnostic qui a été posé, un diagnostic qui cadre avec la réforme du secteur de sécurité et une des recommandations c’était d’installer la police de proximité, donc le CLSPD est un volet de la police de proximité c’est-à-dire qu’il faut faire en sorte que les citoyens et les policiers travaillent main dans la main afin qu’il y ait la coproduction de la sécurité parce que l’effectif de la police ne pouvant pas suffire tous les citoyens d’une commune donnée, il fallait ça même qu’il y ait une synergie d’action entre population et services de sécurité afin d’enrayer l’insécurité dans les quartiers donc c’est dans ce cadre-là que le CLSPD a été installé »

Poursuivant, M. Diallo a exprimé leurs attentes vis-à-vis des participants en ces termes : « nos attentes sont nombreuses mais on peut citer entre autres : la quiétude d’abord au niveau de la commune urbaine de Kankan qu’il y ait moins d’insécurité, qu’il y ait aussi une collaboration plus accrue entre la population et les services de sécurité. Et comme on le sait, il y a une méfiance entre les deux depuis toujours donc nous voulons les rapprocher davantage afin que cette méfiance puisse disparaître et qu’ils travaillent main dans la man pour qu’il y ait la paix et la quiétude sociale à Kankan ».

Durant une journée, les membres du CLSPD de Kankan composés notamment des élus locaux, de la justice, des forces de police et de la gendarmerie, des opérateurs économiques, des associations de jeunes et de femmes ont mené des réflexions sur les problèmes d’insécurité qui se posent au niveau de leurs quartiers respectifs. Des réflexions qui ont abouti à un consensus sur une approche locale de prévention de la délinquance et de la lutte contre la criminalité circonscrite dans le plan local de sécurité PLS de la commune et à la rédaction d’un règlement intérieur propre au CLSPD ainsi qu’à l’organisation des partenariats avec des organisations aptes à contribuer à la résolution des problèmes identifiés.

Satisfait de la mise en place d’une telle initiative dans sa zone d’intervention qui a renoué depuis quelques mois avec la recrudescence du banditisme qui ne dit pas son nom, accompagné souvent de morts d’hommes, Aly Touré, le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan a, au sortir de la rencontre, tenu à rappeler le bien-fondé de l’implication de la justice dans ledit CLSPD.

« Nous nous contribuons dans le CLSPD pour donner l’avis de la loi, la position de la loi lorsqu’il s’agit de certaines actions à entreprendre, nous venons également pour apporter les critères de prévention de la délinquance en conseillant les différents fronts et même au niveau du CLSPD en donnant des actions concrètes pour mieux prévoir la délinquance dans les différents quartiers de Kankan », souligne le procureur.

A rappeler que les membres du CLSPD de la commune urbaine de Kankan ont été formés et installés en juillet 2019 par l’Association COGINTA à travers le projet « Partenaires pour la sécurité en Guinéen, la réforme de la police au service du citoyen » sur financement du Département d’Etat Américain.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

+224 622-160-720