Kankan : mort atroce d’un homme, broyé par un camion ivre

Un homme, la quarantaine, a été écrasé samedi dans l’après-midi par un camion Benne de marque Renault. L’accident s’est produit aux environs de 15 h 30 au quartier Kankan-coura, dans la commune urbaine de Kankan.

Selon des témoins contactés sur place, la victime Ibrahima Traoré ‘’Bré’’ revenait du travail pour la maison.

» J’étais assis avec mes amis au grin en train de faire du thé quand on a vu le motard venir. Il était sur sa droite et le camion aussi venait mais le chauffeur avait laissé sa ligne. C’est ainsi qu’il est venu ramasser le motard et l’a traîné entre ses roues jusqu’à plus de 10 m avant de finir sa folle course dans le caniveau, tuant le motard », confie un témoin.

Interrogé sur les raisons de l’accident, colonel Mory Chérif chargé de la circulation routière au commissariat central de police de Kankan indique que « l’excès de vitesse suivi du changement de direction sans précaution et la circulation à gauche sont à l’origine de cet accident mortel « . Ajoutant que « cet accident est le 2ème cas d’accident mortel en 2018 dans Kankan-ville. Le premier c’était le 19 février dernier lorsque qu’une jeune fille âgée de 18 ans se voyait heurter par un autre camion. Elle aussi elle a rendu l’âme sur place « .

Selon des sources concordantes, Ibrahima Camara, la victime serait un maçon et était marié à une femme.

Aux dernières nouvelles, la victime aurait rejoint hier sa dernière demeure dans la soirée. Le chauffeur du camion lui se trouverait actuellement dans les mains des services de sécurité.

Alpha Oumar Koïta, correspondant à Kankan

