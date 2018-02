Kankan : le salaire de 106 fonctionnaires et 66 autres en situation irrégulière pourrait être bloqué par la MFP

La réunion de concertation et de partage des directeurs préfectoraux des Ressources Humaines (RH) de Kankan, Mandiana, Kérouané, Siguiri et Kouroussa s’est tenue, lundi, 26 février 2018, dans la préfecture de Kankan, chef-lieu de la Région Administrative (RA), rapporte le correspondant régional de l’AGP.

C’est une initiative de l’Inspection Régionale de l’Administration de Kankan, dans le cadre de la mise des informations à la portée de tous sur la situation des fonctionnaires supposés être doublons dans la région.

Selon l’inspecteur régional de l’Administration publique de Kankan, Abdoulaye Wass Condé, 106 fonctionnaires supposés doublons et 66 autres qualifiés et non renseignés sont identifiés dans les sept (07) préfectures de la RA de Kankan.

«Les fonctionnaires concernés doivent obligatoirement se présenter au Ministère en charge de la Fonction Publique à partir de la période allant du 15 mars au 15 mai 2018. Passé ce délai, le salaire de ces agents concernés pourrait être bloqué par le Ministère de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration (MFP-REMA)», a-t-il averti.

Il a noté, que l’objectif primordial est d’assainir, harmoniser, intégrer et sécuriser le fichier de gestion administratif de la Fonction Publique et le fichier solde, en vue de constituer un fichier unifié pour la gestion administrative et salariale.

Abdoulaye Wass Condé a déploré «le fait qu’en dépit de l’efficacité de la méthodologie de recensement et d’identification biométrique utilisée en Guinée, le fichier biométrique ait comporté certaines irrégularités, notamment des fonctionnaires en abandon de poste vivants à l’étranger, des fonctionnaires décédés après leurs recensement, des cas de substitutions avérées et de nos jours, plusieurs cas de doublons ont été identifiés».

Au terme de la rencontre, les directeurs préfectoraux des RH de la Région ont été invités à faire une large diffusion auprès des agents concernés, en vue de la régularisation de leurs situations administratives avant la date indiquée.

