Kassory à Labé pour le lancement de l’ANIES : ‘’la pauvreté en Guinée est plus visible au Foutah’’ (préfet)

AUDIO- Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est l’hôte mardi des populations de Labé, chef-lieu de la Moyenne Guinée pour le lancement de l’Agence nationale d’inclusion économique et sociales (ANIES). Le préfet Elhadj Safioulaye Diallo a confirmé la nouvelle

« (…) Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, sera notre hôte (mardi 19 ndlr) pour le lancement de l’ANIES (Agence nationale d’inclusion économique et Sociale). Vous n’êtes pas sans savoir que la quasi-totalité des citoyens sont confrontés à une extrême pauvreté et cette pauvreté en Guinée est plus visible au Foutah, il y a des étages qui sont construits partout mais les auteurs sont à l’extérieur du pays. Mais quand vous rendez visite aux habitants de ces immeubles, vous allez vous étonner, certains ne mangent qu’un repas par jour. Donc l’objectif c’est comment aider environ 400 mille personnes. Donc le Premier ministre viendra, Labé est connu pour le respect et l’accueil qu’elle accorde à ses hôtes. Donc, les citoyens épris de développement sont priés de sortir l’accueillir », invite le préfet.

A noter qu’à la même date, les femmes du FNDC -coalition opposée au changement de Constitution- comptent manifester contre les tueries lors des manifestations de rue en Guinée.

