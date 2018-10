Kassory Fofana  visite les installations minières  du consortium SMB/Winning à Dapilon

En tournée de prise de contact dans les préfectures et régions administratives du pays, le Premier Ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana a visité dans la matinée du samedi, 27 octobre 2018 les installations de la Société Minière de Boké (SMB) sises au Port minier de Dapilon et les domaines maraîchers de sogueboui .

Au cours d’une interview qu’il a accordée à la Presse, Dr Ibrahima Kassory Fofana s’est dit fier de visiter les installations du Consortium SMB/Winning.»

Il a espéré que beaucoup de guinéens feront autant pour approprier et booster le développement local.

L’Etat guinéen a indiqué le Chef du gouvernement, «aide et appui les entreprises minières pour élargir la prospection sur le marché international.

Plus loin, le Premier Ministre a affiché la volonté de son Gouvernement quant à l’encadrement du secteur privé guinéen afin que les guinéens puissent profiter de l’exploitation minière.

Visiblement ravi, le patron de la Guinéenne des Mines (GDM), général Mathurin Bangoura, a espéré qu’avec la présence du PM à leurs côtés, permettra de promouvoir le Contenu Local pour absorber la problématique de l’emploi des jeunes dans les localités minières notamment, la préfecture de Boké.

Le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana a mis sa tournée à profit pour visiter le domaine maraîcher aménagé par le Consortium SMB/Winning pour les groupements des femmes du secteur Sougéboui, district Tabondéya, sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké.

Cette autre action du consortium avec l’appui de sa partenaire de terrain, ONG-évolution, est destinée à l’autonomisation des femmes et jeunes de Boké, au développement «du Projet de développement agricole durable de Souguéboui, à l’aménagement et l’exploitation agricole d’un domaine maraîcher de 04ha, à la formation des groupements aux nouvelles techniques agricoles artisanales, à l’installation de forage à énergie solaire, à l’assistance au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles locaux.»

Dans la Région de Boké, a-t-on indiqué, « c’est l’unique projet qui s’occupe de la chaîne de valeurs.»

S’adressant à la population de Souguéboui, le Chef du gouvernement de la République de Guinée a demandé aux partenaires chinois de continuer à contribuer au développement des collectivités locales ceci, en développant les activités génératrices de revenus.

A noter que les groupements féminins de Souguéboui sont à la 3ème récolte de leur domaine maraîcher depuis son aménagement.

Mamadouba Camara, Boké