Kassory sur le site de réhabilitation de la conduite d’eau : ‘’d’ici le jeudi prochain, l’eau doit couler sur la grande conduite »

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana en compagnie du Directeur général des Eaux de Guinée, Mamadou Djouldé Diallo s’est rendu ce dimanche 29 juillet, sur le chantier de réhabilitation de la conduite centrale au km36 qui fait transiter les 70% d’eau livrée sur Conakry et qui s’est défoncée, suite à une forte pression la semaine dernière.

Au cours de cette visite de terrain, la compagnie de construction de chemin de fer de chine(CRCC) qui s’occupe des travaux de ce site de la conduite centrale a par la voix de son Directeur général rassuré le Premier ministre et sa suite que ces travaux prendront fin d’ici le jeudi prochain pour permettre d’approvisionner en eau comme d’habitude dans les différents ménages de la capitale.

Dans son allocution de circonstance, le DG de la SEG a dit que ‘’cette visite de son Excellence Monsieur le Premier ministre vraiment nous honore. Ça nous réconforte et ça nous galvanise très rapidement de finir ce travail et dans les délais les plus courts. Vous avez vu combien de fois les équipes sont motivées lorsqu’ils ont aperçu sur ce chantier son Excellence Monsieur le Premier ministre et tout le monde est vraiment engagé. Je suis convaincu que cette visite là va vraiment booster le cours normal de ce projet. Et dans les plus brefs délais, ce chantier là va finir pour que la desserte soit rétablit. Et puis l’approvisionnement en eau des différents ménages se fassent dans de très bonne condition.’’

Pour sa part, le Premier ministre a tenu à préciser : ‘’C‘est un drame parce que cette rupture affecte considérablement l’approvisionnement en eau des populations. Et depuis l’annonce, le gouvernement est à pied œuvre, le Président de la République a demandé personnellement de mettre tout en œuvre pour que les travaux soient fait très rapidement. Je suis heureux de vous dire que la Société des Eaux de Guinée plus le ministère ont vraiment travaillé à remettre les choses en place’’, dira entre Dr Ibrahima Kassory Fofana.

S’adressant, à la société en charge des travaux, il (Dr Ibrahima Kassory Fofana a mentionné : ‘’On peut garantir aux populations de Conakry que d’ici le jeudi prochain, l’eau doit couler sur la grande conduite. CRCC vous avez ce pari a gagné pour la Guinée.’’

Par ailleurs, le chef du gouvernement guinéen a déploré les constructions anarchiques qui sont dans l’emprise de ce site de la SEG. ‘’C‘est très dangereux pour les populations. Nous allons prendre d’abord des dispositions du point de vue administratif pour que les autorisations de construction soient beaucoup plus serrées de manière à éviter que les gens viennent construire sur le cours des lits…’’

Elisa Camara

